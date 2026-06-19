Брак с "принцем" и беременность в 33 года: как изменилась бывшая участница "ВИА Гры" Настя Кожевникова, которая провалила сольную карьеру

Группа "ВИА Гра" в свое время принесла украинской певице Анастасии Кожевниковой известность и огромную любовь публики, однако в какой-то момент она решила расширить границы своей карьеры. В 2018 году артистка отправилась в "сольное плавание", но достичь творческих вершин так и не смогла, поэтому на длительный период исчезла из медиапространства. Однако теперь 33-летняя исполнительница взбудоражила сеть радостной новостью – носит под сердцем первенца.

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О беременности Кожевникова объявила на личной странице в Instagram. Певица поделилась серией фотографий в полупрозрачном платье, которое подчеркивало ее округлый животик.

"Моя новая эра", – коротко подписала снимки артистка.

Как изменилась жизнь певицы

Анастасия Кожевникова родилась 26 марта 1993 года в городе Южноукраинск Николаевской области. С раннего возраста она проявляла творческие способности, поэтому в восемь лет начала учиться в музыкальной школе по классу фортепиано, а также участвовала в детских конкурсах. Немного повзрослев, Кожевникова пришла на кастинг шоу "Суперзвезда", позже на "Х-фактор", однако обе попытки покорить большую сцену обернулись провалом. Тогда она даже подумывала бросить певческую карьеру и начала получать высшее образование по специальности "Менеджер организации".

Но все же навсегда творчество из своей жизни артистка не вычеркнула. В 2013 году она приняла участие в проекте "Хочу в "ВИА Гру", где произвела настоящий фурор. Она завоевала расположение продюсера Константина Меладзе, поэтому вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег начала покорять сцену в составе коллектива. Артистки выпустили не один хит и быстро стали любимицами публики, однако в 2018 году Кожевникова объявила, что покинула "ВИА Гру".

Певица решила строить сольную карьеру под продюсированием своего возлюбленного – бизнесмена Кирилла Сниткова. Пара сыграла свадьбу вскоре после ухода Анастасии Кожевниковой из группы. Тогда об изменениях в жизни артистки "шумели" многие СМИ, а ее партнера даже начали называть "принцем".

Однако сольная карьера знаменитости сложилась не так, как ожидалось. Последний трек "Мотылек" она выпустила шесть лет назад и с тех пор не радует поклонников музыкальными работами.

Зато в социальных сетях артистка ведет себя довольно активно. Судя по публикациям, Анастасия Кожевникова часто путешествует как по Украине, так и за границей.

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