'Болезнь победила': умер известный ресторатор Игорь Сухомлин

14 октября умер известный украинский ресторатор, основатель сети популярных заведений в Киеве Игорь Сухомлин. Ему было 53 года.

О смерти мужчины сообщила его жена Кристина на своей странице в Facebook. По ее словам, Игорь Сухомлин длительное время проходил лечение в Германии. Это была серьезная болезнь, которую она не раскрывает публично.

"Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли в окружении самых близких людей", – написала Кристина Сухомлин.

Она также добавила, что мужчину планируют кремировать и произойдет это в Мюнхене, Германия, где он проходил лечение. А захоронение праха будет в Барселоне, Испания.

"Люблю бесконечно", – добавила Кристина Сухомлин.

Что известно об Игоре Сухомлине и его ресторанном бизнесе

Игорь Сухомлин родился 19 апреля 1972 года в Чернигове. Получил экономическое образование и степень МВА в Международном институте менеджмента. Свой трудовой путь начинал с простых профессий – работал дворником, сторожем и токарем.

В начале 1990-х годов занимался организацией театральных представлений в молодежном театре, где также выступал как актер. Впоследствии, в 1995 году, создал собственное рекламное агентство, которое в 2002 году переехало из Чернигова в Киев.

В 2007 году Игорь Сухомлин вместе с партнерами открыл ресторан "Велюров", который стал одним из самых известных в Чернигове. Позже появился паб Varenik's, а в 2009 году – городская кондитерская "Шарлотка".

В 2011-м ресторатор открыл кофейню "Чашка" – заведение, которое быстро стало популярным среди жителей Чернигова, а затем и столицы. В целом Игорь Сухомлин присоединился к открытию 18 заведений в разных городах Украины – Киеве, Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.

Ему принадлежали такие известные бренды, как кофейня "Чашка", пиццерия Mimosa Brooklyn Pizza на Бессарабке, вареничная "Балувана Галя", хинкальная "Буба", рестораны "Велюров" и "Рута" в Мюнхене и кондитерская "Шарлотка".

