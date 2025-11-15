Блогер из Украины получил главный приз 'Автор года' ежегодной премии от TikTok в Великобритании. Видео

Блогер из Украины Макс Клименко стал победителем TikTok Awards в Великобритании и Ирландии. Он получил самую большую награду, завоевав титул "Автор года" за свою серию видео "Career Ladder" ("Карьерная лестница"), где он за две минуты пытается угадать профессии прохожих.

Об этом сообщает BBC. Там отметили, что Клименко создал сотни видео, где он предлагает незнакомцам стать вместе с ним на лестницу, после чего блогер пытается угадать их профессию. Если ему это не удается, участник может либо оставить то, кем он работает, в тайне, или же раскрыть свою профессию для зрителей Макса в TikTok.

"Спасибо моей аудитории. Я хочу поблагодарить своих родителей за то, что родили меня. Мою бабушку, которая первой начала смотреть мои видео", – сказал Клименко.

Принимая награду, он отметил, что его бабушка остается в Украине, и у нее нет электричества, чтобы следить за прямой трансляцией. "Я позвоню ей сразу после этого", – заверил блогер.

Он также рассказал, что ранее его бабушка использовала различные аккаунты в TikTok, чтобы казалось, будто он имеет больше просмотров.

"Я иммигрант в этой стране, и для меня получение этой награды является чрезвычайно особенным. Для вашей собственной карьеры нет ничего недостижимого. Слава Украине", – добавил Макс.

Чем известен Макс Клименко

Макс родился в Украине, а 14 лет назад переехал в Великобританию. Он рассказал, что начал создавать контент, поскольку не знал, как начать собственную карьеру.

"Я очень переживал и нервничал из-за поиска работы, поэтому создавал видео, которые помогали людям узнать, какие профессии для них доступны", – сказал блогер.

Сейчас бывший юрист имеет 8,5 млн подписчиков в TikTok, а его "Career Ladder" является самым популярным неанимационным шоу в мире.

В рамках него блогер не только угадывает профессии незнакомцев, но и берет интервью у мировых политиков и публичных лиц, продвигая при этом интересы Украины. Кроме того, он записывает видео с художниками в разных жанрах, рассказывая об их творческом пути и достижениях.

Клименко неоднократно участвовал в инициативах помощи украинским беженцам. В 2022 году он пожертвовал 7 тыс. евро организации, которая помогала сделать аборты украинским женщинам, подвергшимся сексуальному насилию от российских оккупантов. Речь шла об украинках, которые выехали в страны с жесткими законами в отношении абортов, в частности в Польшу.

