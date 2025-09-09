Это произошло задолго до 2014 года: Павел Гудимов вспомнил момент, когда в России одним приказом убрали украинскую музыку

Украинский музыкант и бывший участник группы "Океан Эльзы" Павел Гудимов раскрыл, когда произошло "падение" российского шоу-бизнеса. По словам арт-куратора, это случилось в тот момент, когда в стране-агрессоре приказали убрать из эфиров музыкальные работы украинских исполнителей.

Как отметил музыкант, исключением было творчество нескольких отечественных звезд, к которым в России относились с особой лояльностью. Об этом он рассказал в интервью для lviv24.

"Российский рынок закончился далеко до 2014 года. Он закончился с тем, что государство, в частности определенные органы, дало директиву (руководящее указание, которое дается высшим органом подчиненному. – Ред.) всем радиостанциям убрать из эфиров украиноязычную музыку, кроме нескольких артистов, к которым была особая лояльность. Конечно, моя музыка так же исчезла из эфиров", – поделился музыкант.

Однако все же в 2013 году Павел Гудимов поехал в Россию, ведь был куратором ярмарки искусств "Арт-Москва". Как объяснил гитарист, тогда у него была собственная "миссия".

"Мне нужно было отыграться. Я повез туда проект, который называется "Родичі Ворхола". Я назвал его на украинском языке, показал искусство запада Украины в центре Москвы. То, что они называли "бандеровщиной", – отметил арт-куратор.

Что музыкант говорил о гастролях в РФ

До 2013 года группа "Океан Эльзы" устраивала музыкальные шоу в России. Как рассказал Павел Гудимов в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, об опыте выступлений в стране-агрессоре можно написать книгу, ведь тогда происходило много "треша".

"Вспоминаю концерт в Волгограде. Мы выступали в клубе, в котором даже не было сцены. И он считался единственным приличным развлекательным заведением на тот момент. Потом я попросил местных показать нам немножко город. И был невероятно поражен, что некоторые места до сих пор хранили следы Второй мировой войны. Обстрелянные дома, представляете? Я уже молчу об отсутствии освещения на улицах и вывесках на магазинах еще с 60-х годов", – отмечал галерист.

