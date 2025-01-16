Антонина Хижняк назвала сумму, которую тратит в месяц: у меня нет папика или спонсора

Украинская актриса Антонина Хижняк рассекретила, сколько денег в среднем тратит на комфортную жизнь с сыном на месяц. 34-летняя знаменитость отметила, что для обеспечения базовых потребностей ей нужно не менее сорока тысяч гривен.

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Об этом звезда рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Наибольший доход актрисе приносит ее профессиональная деятельность, однако относительно небольшие суммы она получает и из рекламы в социальных сетях.

Как отметила Антонина Хижняк, ей сложно назвать свой средний заработок в месяц. Дело в том, что звезда имеет достаточно нестабильный график работы, что оказывает непосредственно влияние на гонорары. Актриса поделилась, что постоянно должна тратить средства на аренду квартиры, стоимость которой примерно 16 тысяч гривен, бензин, продукты питания, одежду для себя и сына Максима. Для того, чтобы покрыть эти минимальные затраты, ей необходимо около одной тысячи долларов.

"Я зарабатываю честным трудом. У меня нет папиков или спонсоров. Я свободно себя чувствую, потому что никому ничего не должна. Я сама себе прокладываю этот путь. Да, он иногда тяжелый, бывает не выдерживаешь. Но сойти с дистанции – нет. Я упряма. Я давно много работаю над воплощением своих мечтаний", – поделилась знаменитость.

Антонина Хижняк призналась: гордится тем, что никогда не связывала свою жизнь с "элитой". По словам актрисы, ей даже не приходилось получать сомнительных предложений от богатых мужчин, так что она всего достигала сама.

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