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Анджелина Джоли вернулась к бывшему звездному бойфренду: инсайдер раскрыл, как они встречаются

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
2,9 т.
Анджелина Джоли вернулась к бывшему звездному бойфренду: инсайдер раскрыл, как они встречаются

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Джонни Депп в свое время пережили довольно болезненные разводы, однако, похоже, решили не закрывать свои сердца для новых отношений. Как рассекретил инсайдер, приближенный к знаменитостям, между ними разгорелся роман. Интересно, что актеры познакомились в 2010 году во время съемок совместного фильма "Турист" и, по слухам, еще тогда встречались, однако в какой-то момент взяли паузу.

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Источник сообщил RadarOnline, что звезды не спешат рассказывать поклонникам о своих отношениях. Они хотят держать личную жизнь в тайне, поэтому обычно видятся в приватной атмосфере.

Анджелина Джоли вернулась к бывшему звездному бойфренду: инсайдер раскрыл, как они встречаются

"Им удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе так, чтобы не привлекать внимание, ведь они оба очень осторожны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они видятся в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и сдержанных клубах", – рассекретил информатор.

По словам инсайдера, некий флирт между Анджелиной Джоли и Джонни Деппом длится годами. Теперь звезда "Карибского моря" якобы откровенно говорит друзьям, что хочет иметь с коллегой полноценную и серьезную историю любви. Более того, как отметил источник, в ближнем окружении актера считают, что он как мужская версия Джоли.

Анджелина Джоли вернулась к бывшему звездному бойфренду: инсайдер раскрыл, как они встречаются

"Энджи – это тот тип женщин, которые нравятся мужчинам. Она отвечает всем критериям невероятно чувственной, высокоуважаемой и начитанной женщины", – сказал инсайдер.

Да и сама актриса, похоже, не против построить серьезные отношения с Джонни Деппом. Информатор сообщил: "Энджи очень хорошо относится к нему. Они прекрасно проводили время во время съемок "Туриста" и она не раз говорила, что он – особенный, пьянящий мужчина, который вдохновляет на творчество". Однако все же, несмотря на частые встречи, артистка сохраняет определенную эмоциональную дистанцию.

Анджелина Джоли вернулась к бывшему звездному бойфренду: инсайдер раскрыл, как они встречаются

Стоит отметить, что Джонни Депп стал сильной поддержкой для Анджелины Джоли во время развода с Брэдом Питтом. Судебная тяжба между экс-парой длилась аж восемь лет, однако 30 декабря 2024-го они наконец официально расторгли брак. Тогда актриса даже воспользовалась услугами адвоката, которого ей посоветовал знаменитость.

Анджелина Джоли вернулась к бывшему звездному бойфренду: инсайдер раскрыл, как они встречаются

В частности в тот период по сети распространялись информация, что Джонни Депп был частым гостем в доме Анджелины Джоли. Актер смог найти общий язык с ее детьми, а лучшее отношение к нему имеет сын селебрити Медокс.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о чем больше всего жалеет Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли.

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