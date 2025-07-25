Анджелина Джоли вернулась к бывшему звездному бойфренду: инсайдер раскрыл, как они встречаются

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Джонни Депп в свое время пережили довольно болезненные разводы, однако, похоже, решили не закрывать свои сердца для новых отношений. Как рассекретил инсайдер, приближенный к знаменитостям, между ними разгорелся роман. Интересно, что актеры познакомились в 2010 году во время съемок совместного фильма "Турист" и, по слухам, еще тогда встречались, однако в какой-то момент взяли паузу.

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Источник сообщил RadarOnline, что звезды не спешат рассказывать поклонникам о своих отношениях. Они хотят держать личную жизнь в тайне, поэтому обычно видятся в приватной атмосфере.

"Им удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе так, чтобы не привлекать внимание, ведь они оба очень осторожны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они видятся в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и сдержанных клубах", – рассекретил информатор.

По словам инсайдера, некий флирт между Анджелиной Джоли и Джонни Деппом длится годами. Теперь звезда "Карибского моря" якобы откровенно говорит друзьям, что хочет иметь с коллегой полноценную и серьезную историю любви. Более того, как отметил источник, в ближнем окружении актера считают, что он как мужская версия Джоли.

"Энджи – это тот тип женщин, которые нравятся мужчинам. Она отвечает всем критериям невероятно чувственной, высокоуважаемой и начитанной женщины", – сказал инсайдер.

Да и сама актриса, похоже, не против построить серьезные отношения с Джонни Деппом. Информатор сообщил: "Энджи очень хорошо относится к нему. Они прекрасно проводили время во время съемок "Туриста" и она не раз говорила, что он – особенный, пьянящий мужчина, который вдохновляет на творчество". Однако все же, несмотря на частые встречи, артистка сохраняет определенную эмоциональную дистанцию.

Стоит отметить, что Джонни Депп стал сильной поддержкой для Анджелины Джоли во время развода с Брэдом Питтом. Судебная тяжба между экс-парой длилась аж восемь лет, однако 30 декабря 2024-го они наконец официально расторгли брак. Тогда актриса даже воспользовалась услугами адвоката, которого ей посоветовал знаменитость.

В частности в тот период по сети распространялись информация, что Джонни Депп был частым гостем в доме Анджелины Джоли. Актер смог найти общий язык с ее детьми, а лучшее отношение к нему имеет сын селебрити Медокс.

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