Американские блогеры едва не погибли в ресторане, который протаранил внедорожник: жуткий момент попал на камеру. Видео

В Хьюстоне, штат Техас, США, популярные фуд-блогеры чудом остались живы после того, как во время съемки видео для YouTube в ресторан въехал внедорожник. Инцидент произошел, когда двое инфлюенсеров делали обзор блюд для своих подписчиков.

Нина Сантьяго, известная в сети как NinaUnrated, и ее коллега Патрик Блэквуд находились в заведении Cuvée's Culinary Creations и пробовали слайдеры из лосося. Внезапно автомобиль протаранил стеклянный фасад ресторана, и осколки посыпались прямо в зал. На видео видно, как испуганные посетители и персонал замерли от шока, в то время как блогеры пытались спастись от обломков, пригибаясь и выбегая со своих мест.

Обоих пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь и наложили швы. Позже они сами задокументировали свой опыт в отделении неотложной помощи. Как пишет FOX NEWS, в соцсетях Сантьяго призналась, что почувствовала настоящий ужас.

Позже блогеры поделились эмоциональными сообщениями. Сантьяго написала: "Этот опыт показал мне, кто действительно важен; жизнь слишком коротка для обид или гнева. Отпусти, прости, живи настоящим моментом и цени тех, кто тебя окружает – это могла быть наша последняя трапеза".

В свою очередь, Блэквуд отметил: "Благодарен за еще один день, когда я отхожу от мелочей с большой целью! Живи смело, люби крепко и цени каждое мгновение".

Представители ресторана в своих InstaStories подтвердили факт аварии и добавили: "Это были действительно безумные выходные в Cuvées. Мы просто благодарим Бога, что все в безопасности!"

Причины того, почему автомобиль врезался в здание, пока неизвестны. По данным источника, полиция Хьюстона пока не предоставила официальных комментариев.

