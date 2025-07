Американская певица шокировала 'шуткой' об украинском воине, которого освободили из плена: чем это для нее обернулось

Американский рэпер Азилия Бэнкс вызвала волну возмущения в соцсетях после оскорбительного поста об украинском военном Александре Кириенко, который вернулся из российского плена. Публикация артистки на платформе X спровоцировала массовую реакцию со стороны пользователей – ее обвинили в издевательстве над человеком, прошедшим пытки.

Бэнкс репостнула сообщение с фотографией Кириенко, на которой видно, как сильно он похудел во время содержания в неволе. Она добавила к изображению грубый комментарий на английском: "Well something needed to stop his fat ass from eating" ("Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую задницу от еды").

В ответ начали массово писать комментарии с критикой, называя ее слова унизительными, бездушными и отвратительными. Некоторые пользователи спросили, пошутила бы она так же о жертвах Холокоста или американских ветеранах. Другие отметили, что это очередная попытка привлечь внимание за счет чужой боли.

Что известно об Александре Кириенко

Александр Кириенко – морской пехотинец, главный сержант взвода снайперов 36-й бригады. Защищал Украину с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения оказался в Мариуполе. В апреле 2022 года попал в плен после выхода из "Азовстали".

В плену он провел почти три года. За это время, как сам рассказывал после освобождения, похудел на 40 килограммов, был свидетелем пыток и смерти побратимов, а также сам пережил издевательства. Его удерживали в одной из самых закрытых колоний в России. Там украинских военных пытал так называемый "Доктор Зло" – российский "врач" Илья Сорокин, который применял электрические пытки и отказывал в медицинской помощи.

После возвращения в Украину в феврале 2025 года Александр продолжает проходить реабилитацию.

Не первый случай

В марте 2025 года Бэнкс уже публично высказывалась негативно об Украине. В одном из своих сообщений в X она назвала Украину "бубонной чумой" и написала, что эта страна "никогда не выиграет войну с Россией". Также артистка утверждала, что якобы президент Зеленский пришел к власти в результате фальсификаций, а Украина превратилась в "платформу для прокси-войны".

Кроме того, Бэнкс тогда объявила о смене сценического имени на "Азилька" – специально для российской аудитории. По ее словам, это решение появилось после отношений с россиянином, который познакомил ее с музыкой Земфиры и научил нескольким словам на русском.

Что известно об Азилии Бэнкс

Азилия Бэнкс – американская певица, рэпер и автор песен, которая получила известность в 2011 году после выхода дебютного сингла 212, записанного в сотрудничестве с Lazy Jay. Трек попал в британский чарт, заняв 20-е место, и стал ее главным прорывом на международной сцене.

В том же году журнал New Musical Express включил Бэнкс в свой "Список крутых", а уже в декабре 2011 года она стала одной из финалисток опроса BBC Sound of 2012, где заняла третье место.

Несмотря на музыкальный успех, Азилия Бэнкс неоднократно становилась фигуранткой скандалов из-за конфликтов с другими артистами, расистских и гомофобных высказываний, а также резких политических заявлений.

В апреле 2022 года она поддержала Россию в войне против Украины, распространив фейковую информацию об "африканских студентах, которые не могут покинуть территорию Украины", и призвала Украину сдаться. В том же посте она одобрительно отозвалась о диктаторе Владимире Путине, назвав его "любимым суперзлодеем".

