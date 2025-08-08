Алексей Суханов выехал из Украины и преждевременно вернулся: почему ведущий не афишировал поездку и как ему удалось пересечь границу

Украинский телеведущий Алексей Суханов поделился, что не так давно во время своего отпуска выезжал в латвийский город Юрмала, где имеет собственную квартиру. Он должен был пробыть за границей десять дней, однако вернулся в Киев уже через пять, поскольку чувствовал, что больше не может находиться за пределами Украины.

По словам журналиста, он не скрывал факта пересечения границы, однако не афишировал поездку, ведь считает это неуместным в наше время. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Зачем мне это показывать? Понимаете, я считаю, что это невежливо и неуместно сейчас. Многие не могут выезжать. Зачем мне это делать? Это не повод и не время для хвастовства", – высказался ведущий.

Как отметил Алексей Суханов, он выехал из Украины абсолютно законным способом. Ведущий имеет бронь от мобилизации, поэтому, официально оформив отпуск, смог спокойно пересечь границу.

"Я поехал в пределах допустимого. Действующим законодательством разрешено в отпуск поехать, если у тебя есть бронирование. У меня есть бронь, я взял отпуск и поехал. Оформлял на 10 дней, а вернулся через пять, потому что я там не смог. Как раз были ужасные обстрелы. У меня тут Арти оставался (песик журналиста. – Ред.), я же не мог его с собой взять", – объяснил ведущий.

