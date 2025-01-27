Григорий Решетник слетал на отдых в Доминикану и объяснил, почему промолчал об этом в соцсетях

Украинский ведущий Григорий Решетник признался, что совсем недавно вместе с семьей вернулся с отдыха в Доминиканской Республике. Хотя его жена Кристина Решетник делилась с поклонниками большим количеством фотографий из отпуска, на них отсутствовал шоумен. Он решил не сообщать о пересечении границы в соцсетях, чтобы не провоцировать негативные эмоции у других.

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Об этом знаменитость рассказал в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". По мнению телеведущего, обнародовать свои кадры из иностранного государства было бы неправильно.

"Я был рядом со своей семьей, просто не объявлял это публично. Я не хочу огорчать своими фото из отдыха тех людей, кто не имеет такой возможности", – объяснил Григорий Решетник.

Напомним, что путешествие звездной семьи не обошлось без происшествий. В своих соцсетях Кристина Решетник рассказала, что в долгожданный отпуск они отправились на своем автомобиле. Однако вместо ожидаемых 16 часов поездки семья потратила на дорогу почти сутки. Дело в том, что им не удалось с первого раза пересечь границу с Польшей, из-за чего блогер была вынуждена вернуться в Украину. Вскоре жена шоумена сообщила: они смогли проехать таможню и попасть в польский город Катовице, где расположен аэропорт. Однако на этом сюрпризы не закончились, ведь необходимый рейс перенесли.

Со временем Кристина Решетник снова вышла на связь и сообщила, что проблемы возникли из-за "Зеленой карты" для выезда автомобилем из Украины.

"Оказывается, что с 1 января 2025 года начали действовать новые условия покупки "Зеленой карты". Я этого не знала, потому что я всегда, когда оформляю онлайн "Зеленую карту", я ее оформляю как раз в день отъезда. Здесь, когда я зашла на сайт, то увидела, что ее можно оформить только со следующего дня. Я подумала, окей, оформляю, а там будет видно. Подъехала к границе, украинцы пропустили очень быстро, а поляки открывают документы и у них шок. Говорят: "О боже! У вас еще 2 часа". Потому что это было 22:00, а срок начала действия "Зеленой карты" уже с 24:00. И они говорят: "Извините, разворачивайтесь назад", – поделилась блоггер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Григорий Решетник впервые признался, что строит дом и раскрыл, сколько зарабатывает.

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