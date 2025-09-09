Адаму Сэндлеру – 59: как один из самых смешных актеров современности 'защитил' Зеленского после ссоры с Трампом

Сегодня, 9 сентября, американский актер и звезда многих культовых комедий Адам Сэндлер празднует 59-й день рождения. Он стал фаворитом зрителей со всего мира благодаря уникальному чувству юмора, а украинцам еще больше полюбился после церемонии вручения "Оскар 2025", где высмеял конфликт в Белом доме из-за костюма Владимира Зеленского.

Видео дня

В отличие от других селебрити, которые появились на торжественном мероприятии в изысканных аутфитах, артист одел голубой свитшот и спортивные шорты. Лук знаменитости напомнил многим людям стиль президента Украины, который во время полномасштабной войны носит утилитарную одежду, даже во время официальных встреч.

Такая позиция украинского гаранта спровоцировала спор во время переговоров с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, что состоялись 28 февраля. Репортер Брайан Гленн упрекнул Зеленского в том, что он появился в Белом доме не в деловом костюме, чем якобы проявил неуважение к США. На такой упрек президент Украины дал четкий ответ: "Я буду носить его, когда у нас завершится война".

Именно эту ситуацию актер и высмеял на 97-й церемонии вручения премии "Оскар". Ведущий Конан О'Брайен саркастически сделал замечание Адаму Сэндлеру из-за его внешнего вида, после чего артист, согласно сценарию, просто вышел из зала.

"Никто даже не задумывался о том, что на мне надето, пока ты не спросил! Знаешь что, Конан? Мне нравится, как я выгляжу, потому что я хороший человек. Мне все равно, что я ношу, а что нет. Неужели мои шикарные спортивные шорты и свитшот так тебя обидели, что ты высмеивал меня перед моими сверстниками?" – сказал актер.

Этот перформанс довольно быстро завирусился в сети, а немало пользователей отмечали, что таким образом Сэндлер "защитил" Зеленского.

Что известно о знаменитости

Адам Сэндлер родился 9 сентября 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк. Свое поразительное чувство юмора артист демонстрировал еще во времена учебы в школе. Он часто устраивал комедийные представления для сверстников и преподавателей, однако даже не задумывался над тем, чтобы использовать свой талант в будущей карьере.

В студенческие годы Адам Седлер несколько раз появлялся в телевизионных программах, среди которых The Cosby Show и Remote Control. Тогда у актера начали появляться первые поклонники. Со временем создатели популярного юмористического проекта "Субботним вечером в прямом эфире" пригласили артиста стать автором нескольких сюжетов.

Далее Сэндлера пригласили сняться в фильмах "Клоун Шейкс" и "Яйцеголовые", а позже он заключил контракт с Warner Bros и выпустил студийный альбом They're All Gonna Laugh at You ("Они все будут смеяться над вами!"). С того времени его карьера начала стремительно развиваться. Среди самых популярных кинокартин с участием актера: "Пуленепробиваемый", "Большой папа", "Миллионер поневоле", "Истории семьи Мейровиц", "Астронавт" и "Джей Келли".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что легендарный Кевин Спейси впервые сделал заявление о войне в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!