68-летняя Нина Набока похудела без диет и рассказала, как ей это удалось

Народная артистка Украины Нина Набока поделилась секретом, как смогла сбросить часть лишнего веса. Несмотря на 68-летний возраст, актриса поддерживает форму без строгих диет, хотя иногда может срываться.

О своем режиме Набока рассказала кинопродюсеру и ведущему программы "Главная роль" Алексею Гончаренко. Она призналась, что ее день начинается в шесть утра и перед завтраком имеет физическую активность.

"Кофе, тогда огород, огород, огород", – шутит актриса. Первый прием пищи приходится на 10–11 часов, второй и последний – на 16–17 часов.

Ужина почти нет, разве что во время праздников на даче, когда организовывают "пьянку-гулянку" или шашлыки.

Нина Набока напомнила, что впервые попробовала интервальное голодание еще в молодости. После рождения дочери Одарки в 26 лет она сильно поправилась, но благодаря этому режиму ей тогда удалось сбросить около 45 килограммов.

"Потому что я актриса, надо быть в форме, и никуда не денешься. Я не хочу быть с лишним весом, потому что ты знаешь, кого играю: баба с лопатой. И быть худой – это тоже не годится. Украинка должна быть с формами, но без преувеличения", – объяснила артистка.

Кроме пищевого режима, секрет стройности Нины Набоки – активность и жизнь на даче, где она ухаживает за огородом, проводит время на свежем воздухе и отдыхает от городского ритма.

OBOZ.UA отмечает: интервальное голодание не является "волшебной таблеткой" для похудения, ведь любой способ питания при целенаправленной потере веса зависит от здоровья и возможностей организма индивидуально. Перед изменением режима следует проконсультироваться с врачом.

