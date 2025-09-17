61-летний Киану Ривз сыграл 'тайную свадьбу' в Европе, несмотря на хейт своей жены: инсайдер раскрыл первые детали

Инсайдер сообщил, что канадский актер Киану Ривз связал себя узами брака с любимой женщиной, художницей Александрой Грант. Избранницу 61-летней звезды неоднократно критиковали из-за внешности, однако это не помешало ему узаконить с ней отношения.

Как раскрыл информатор изданию RadarOnline, пара сыграла свадьбу в Европе еще в начале этого лета. Они не хотели привлекать к важному событию лишнего внимания, поэтому держали все в секрете.

"Свадьба состоялась в Европе в начале этого лета. Она была интимной и очень сдержанной. Они обсуждали это годами, но в конце концов захотели организовать что-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение тайны идеально им подходит", – отметил источник.

Инсайдеры, приближенные к влюбленным, утверждают, что Александра Грант смогла дать Киану Ривзу стабильность, в которой он так давно нуждался. Личная жизнь актера была довольно непростой, ведь в 1999 году его избранница Дженнифер Сайм родила мертвую дочь. Вскоре после трагедии пара разошлась, а через два года женщина погибла в ДТП.

"Александра стала для него огромной поддержкой. После всего, что пережил Киану, она дарит ему спокойствие. Друзья замечают, насколько он стал счастливее с ней. Он больше смеется и стал более расслабленным. Она действительно является его опорой", – поделился информатор.

Люди из окружения Киану Ривза и Александры Грант отмечают, что скоро они могут устроить масштабное гуляние, чтобы отпраздновать заключение брака. Однако пока пара наслаждается новым этапом в личной жизни.

Что известно об отношениях Ривза и Грант

Актер познакомился с художницей еще в 2009 году на званом ужине. Впоследствии они начали вместе работать над книгой Ривза "Ода счастью", а в 2017-м открыли издательство X Artists' Books. Официально пара подтвердила свой роман в ноябре 2019 года. Влюбленные вместе вышли на красную дорожку в Лос-Анджелесе, держась за руки.

Как отметил инсайдер, Грант и Ривз до сих пор активно поддерживают творчество друг друга и обмениваются советами: "Когда Киану обдумывает проект, он в первую очередь обращается к Александре. А когда она выставляет свои работы, он поддерживает ее".

Однако на отношения влюбленных люди отреагировали довольно неоднозначно. Многие поклонники Киану Ривза были рады, что он нашел женщину, которую искренне любит, однако некоторых возмутил факт, что секс-символ Голливуда выбрал художницу с необычной внешностью.

Кто такая Александра Грант

Александра Грант – 52-летняя художница, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Она родилась в семье преподавателей, а после развода родителей осталась с мамой. Грант часто путешествовала с матерью, поэтому познакомилась с разными культурами и выучила иностранные языки.

Картины художницы выставляют в галереях Лос-Анджелеса, Парижа и Нью-Йорка. Работы Александры Грант довольно яркие и эффектные.

