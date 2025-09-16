58 лет со смерти Павла Тычины: как выглядит его неприметная могила в Киеве. Фото

16 сентября исполняется 58 лет со дня смерти Павла Тычины – одного из величайших украинских поэтов XX века. Его жизненный и творческий путь был полон противоречий: наряду с вдохновенными духовными взлетами и достижениями шли болезненные падения, потери и компромиссы, обусловленные жесткой советской реальностью.

Видео дня

Умер Тычина 16 сентября 1967 года в Киеве на 77-м году жизни. Похоронен он на Байковом кладбище. Именно там в трауре его провожал весь Киев – от коллег-писателей и ученых до обычных читателей, которые знали поэта по его многочисленным сборникам. OBOZ.UA побывал на кладбище и нашел его неприметное надгробие.

На месте захоронения – темный камень с барельефным профилем Тычины и подписью его имени. Возле могилы – несколько рядов оранжевых цветов, создающих скромную, но теплую атмосферу.

Тычина похоронен на могиле другого человека

Стоит отметить, что место захоронения Тычины имеет свою историю. Его могила расположена там, где раньше покоился киевский купец 1-й гильдии, благочинный Григорий Пантелеймонович Гладынюк. Он умер в 1911 году и был известен своими пожертвованиями на больницы и приюты. На его могиле стоял памятник из голубого мрамора, но впоследствии именно это место стало последним пристанищем украинского поэта.

Павел Тычина был министром образования УССР с 1943 по 1948 год. Его раннее творчество – в частности стихи из сборника "Солнечные кларнеты" и "Вместо сонетов и октав" – считается вершиной украинской поэзии XX века. Однако впоследствии поэт начал писать идеологически выверенные тексты, из-за чего его наследие долгие годы воспринималось противоречиво.

Вот какую характеристику Василий Стус давал творчеству Тычины:

"Как бы там ни было, Тычина – такая же жертва сталинизации нашего общества, как Косынка, Кулиш, Хвылевой, Скрипник, Зеров или Курбас. С одной разницей: их физическая смерть не означала смерти духовной. Тычина, физически живой, умер духовно, но был принужден к существованию как духовный мертвец, к существованию по ту сторону самого себя. Тычина подвергся растлению, нанеся этим такой вред своему таланту, какой ему не могла нанести ни одна в мире сила. Начиналась полоса дальнейшей деградации поэта, причем деградировал покойный поэт так же гениально, как когда-то писал стихи".

Ранее OBOZ.UA писал, что Лина Костенко вспомнила первую встречу с Павлом Тычиной, который неожиданно стал сторонником СССР и ярым коммунистом. Главное, что оставило глубокий след в ее памяти, – это трансформация самого Павла Тычины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!