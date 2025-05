55-летнюю Джей Ло заподозрили в смене сексуальной ориентации после развода: ее выходка на сцене взбудоражила сеть. Фото, видео

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая в начале этого года официально развелась с Беном Аффлеком, устроила впечатляющее шоу на церемонии открытия премии American Music Awards 2025, где стала ведущей. Исполняя на сцене популярные треки, 55-летняя знаменитость поцеловалась в губы с двумя танцовщиками: женщиной и мужчиной. Такая выходка вызвала бурную реакцию у ценителей творчества артистки, которые заподозрили, что таким образом она сделала каминг-аут.

Звезда "зажгла" не сцене в приталенном бежевом комбинезоне с черными вставками, который мерцал под светом софитов. Во время перформанса исполнительницы прозвучало много хитов, среди которых Birds of a Feather (Билли Айлиш), Not Like Us (Кендрик Ламар), Beautiful Things (Бенсон Бун) и другие, пишет People.

Такое эффектное выступление Дженнифер Лопес шутливо прокомментировала ее соведущая, стендап-комик Тиффани Хэддиш: "Насколько это круто, когда такая суперзвезда, как Джей Ло, является ведущей AMA. Наша ведущая только что станцевала под 23 хита за шесть минут. Только за одно это выступление Дженни сделала все необходимые шаги на сегодня, и она получила все свои поцелуи. Прибереги танцора для меня, Джей Ло. Черт возьми, ты не единственная здесь одинокая".

Сильное впечатление выходка знаменитости произвела и на пользователей сети. Они предположили, что благодаря перформансу Дженнифер Лопес заявила, что является бисексуальной, то есть испытывает эмоциональное и сексуальное влечение как к женщинам, так и мужчинам.

"Поп-исполнительницы снова становятся бисексуальными".

"Дженнифер Лопес стала бисексуалкой после развода. Это дерьмо, ради которого я живу".

"Дженнифер Лопес объявила себя бисексуалкой на American Music Awards 2025".

Интересно, что во время одного из своих интервью в 2010 году Джей Ло отрицала предположение о том, что ей нравятся люди обоих полов. Она говорила: "Нет, я не бисексуал. И нет, я никогда не целовала девушку".

