Что мотивирует украинских певиц выходить замуж за россиян? Деньги, слава, связи, карьера, гражданство или любовь? У каждой собственные мотивы. Приведу пример известных пар, а некоторые имена вас точно удивят.

Начнем с неожиданного тандема. Финалистка шоу "Хочу в Виа Гру", экс-солистка дуэта "Динамо" украинка-молчунка Мария Гончарук, родом из села Попудня на Черкасщине, вышла замуж за Дмитрия Хрусталева. Того самого лысого шоумена из Comedy Woman. До женитьбы активно искала себя в музыке, так и не нашла. Обладая связями Хрусталева в шоу-бизнесе, ей так и не помогли стать заметной фигурой в музыкальной индустрии страны болот.

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А вот украинка-изменница Анна Дзюба, известная как Анна Asti, удачно вышла замуж за россиянина Станислава Юркина. Состоятельный на первый взгляд солидный мужчина позиционирует себя как бизнесмен. Но немногие знают подробности семейной жизни за ширмой популярной певицы. Приведу несколько из них: Юркин ревнует Анну к любому из ее окружения, даже на одной из премий к полномасштабному вторжению испепелил взглядом Макса Барских, считая его серьезной угрозой. И смешно и грешно. Это так, к слову. Станислав – бизнесмен без бизнеса с непонятным видом деятельности, ведь после женитьбы весь фокус его жизни и карьеры сосредоточен на Дзюбе. Сама Дзюба полностью снабжает семью и наполняет бюджет кровавыми рублями. Наверное, будет уместнее сказать, что Юркин вышел замуж за Дзюбу и ее популярность.

Российская певица Анастасия Стоцкая не ассоциируется у украинцев с Украиной, но факт остается фактом – она киевлянка. В начале нулевых строила неплохую карьеру, даже делала вид, что любовница Киркорова. Однако этот трюк не помог Насте закрепиться. Дважды была замужем. Первый муж – российский актер, второй – российский бизнесмен. Весной 2023 года развелась. Ни один из тандемов не стал новым шагом к славе Стоцкой, в личном тоже счастья не нашла. Таких, как Настя, в народе называют "сбитая летчица". Звучит досадно, неприятно, однако именно этот термин полностью воспроизводит положение артистки в болотном шоу-бизнесе.

Алина Гросу и актер-россиянин Роман Полянский считались одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. После полномасштабного вторжения пара развелась, скорее всего, из-за политических разногласий. Судя по возвращению Романа в страну болот, выводы достаточно очевидны. Сейчас Алина занимается творчеством и обучается в американской актерской школе.

Имя Михаила Уржумцева вам, вероятно, неизвестно. Это мужчина-россиянин украинской экс-виагрянки Надежды Мейхер. Бизнесмен имеет офис в Санкт-Петербурге. После полномасштабного вторжения Мэйхер исчезла с любых информационных радаров. Поговаривают, что пара сейчас переживает кризис в отношениях и находится на грани развода. Причиной тому якобы российский бизнес продюсера и нежелание Мейхер быть причастной к чему-либо, что связано со страной-агрессором.

Примеров еще очень много. Всех объединяет печальный финал или колючая реальность. Закономерность, бумеранг – называйте как угодно. Вывод один: выбираешь Россию, обречена на неудачи.