5 самых низких мужчин Голливуда, чья харизма больше Вселенной. Фото

Говоря о голливудских звездах, мы сразу представляем "идеальных" красавцев и красавиц с белоснежными улыбками, стройной фигурой или накачанным торсом и высоким ростом. Впрочем, внешним параметрам никогда не переплюнуть искреннюю харизму и истинный талант. Самые низкие мужчины Голливуда – яркое тому доказательство. Пока никто не верил, что эти актеры со своим ростом смогут добиться успеха в кино, они неустанно работали и покоряли индустрию своим очарованием.

OBOZ.UA решил посвятить статью пяти актерам, которые, несмотря на низкий рост, стали звездами Голливуда. Они доказывают, что не нужно быть высоким, чтобы стать успешным, счастливым и жить полноценной жизнью.

Дэнни ДеВито (147 см)

Этот американский актер, комик, режиссер и продюсер снискал мировую славу благодаря своим ролям в фильмах "Война супругов Роуз", "Бэтмен: Возвращение", "Матильда", "Близнецы" и многих других успешных проектах. В 60-х годах он учился в актерской школе в Нью-Йорке, где завязал большую дружбу с Майклом Дугласом, которая продолжается по сей день.

Как большое признание его карьеры, в 2011 году ДеВито получил звезду на Голливудской аллее славы. Актер известен своим вспыльчивым характером, эксцентричной внешностью и самоиронией. Он не стесняется шутить над своим ростом, делая его частью своего комедийного образа. А еще ДеВито – счастливый семьянин. Он женат на актрисе Рэе Перлман, с которой имеет троих детей и прекрасную историю бесконечной любви.

Питер Динклейдж (135 см)

Этот британский актер стал настоящей звездой после роли Тириона Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов". Динклейдж получил две премии "Эмми" и "Золотой глобус" за свою искусную игру. Он является примером того, как актерский талант может преодолеть любые барьеры, включая рост.

Динклейдж родился с ахондроплазией, распространенной формой карликовости. Несмотря на желание быть актером, Питер отказывался от стереотипных ролей гномов и эльфов. В конце концов, он стал звездой мирового масштаба, реализовав себя именно как драматический актер. Одним из последних фильмов с участием Динклейджа является приквел к не менее культовым "Голодным играм".

Кроме того, кинематографист реализовал себя как семьянин. Он счастливо женат на театральном режиссере Эрике Шмидт, с которой имеет двоих детей.

Тони Кокс (127 см)

Американский актер и комик получил известность благодаря ролям в фильмах "Эльф", "Остин Пауэрс: Шпион, который меня заманил" и "Время расплаты". Кокс не боится браться за сложные и неоднозначные роли, доказывая, что комедийный актер может быть драматичным.

Актер сломал стереотипы, ведь его роль в "Плохом Санте" стала редким случаем, когда карликовый мужчина сыграл главную роль. Кокс познакомился со своей будущей женой Отелией во время учебы в средней школе. В конце концов, они поженились в 1981 году, когда звезде было 23 года, и они все еще вместе.

Уорвик Эшли Дэвис (107 см)

Британский актер наиболее известен благодаря роли профессора Филиуса Флитвика в серии фильмов о Гарри Поттере. Дэвис также сыграл в фильмах "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф" и "Вилли Вонка и шоколадная фабрика".

Кроме актерской карьеры, в 1995 году Дэвис вместе с другим карликовым актером и своим тестем Питером Берроузом основал агентство талантов Willow Management, специализирующееся на представлении актеров, не достигших роста 5 футов (1,52 м). Он также является основателем благотворительной организации Little People UK, которая оказывает поддержку людям с карликовостью и их семьям.

В 1991 году Дэвис женился на Саманте Берроуз, с которой имеет троих прекрасных детей.

Верн Тройер (81 см)

Американский актер снискал мировую славу благодаря роли Мини-Ми в серии фильмов об Остине Пауэрсе. Тройер также сыграл в фильмах "Гоблин" и "Гарри Поттер и философский камень".

Несколько раз актер появлялся в роли самого себя в реалити-сериалах.

В 2018 году мир ошеломило известие о смерти 81-сантиметрового актера. Ему было всего 49 лет. Последние 11 лет жизни он разделил с любимой Бритни Пауэлл.

Ранее OBOZ.UA более подробно писал о Питере Динклейдже и его пути к признанию. В подростковом возрасте он столкнулся с жестокими издевательствами из-за своей особенности. Позже актер назовет буллинг "эпидемией, от которой никто не спасен". Впрочем, именно в этот период необычный парень осознает, что хочет заниматься актерством. Нелюдимый и неуверенный в себе он раскрывается на сцене драмкружка, актером которого становится вплоть до выпуска из школы.

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