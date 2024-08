5 моделей, которые стали популярнее, когда набрали вес. Фото тогда и сейчас

Еще лет 10-15 назад модели должны были строго контролировать свой вес, чтобы иметь так называемые идеальные параметры фигуры. Это доходило до крайностей. К примеру, американская супермодель Белла Хадид призналась, что в школьные годы у нее диагностировали анорексию: "Я пользовалась приложением для подсчета калорий, который был для меня как дьявол... У меня была смесь физических и психических симптомов: туман в голове, тревожность, истощение, плохая концентрация, головные боли и боли в костях". К слову, она начала свою карьеру в шестнадцать лет...

Сегодня ситуация в сфере моделинга несколько улучшилась. Теперь каждая может стать моделью: высокая или невысокого роста, хрупкая или с пышными формами. Мы в материале OBOZ.UA расскажем о красавицах, которые начинали свой путь на подиуме с худощавым телосложением, однако стали популярнее, когда набрали вес.

1. Барбара Палвин

Венгерская модель Барбара Палвин попробовала свои силы в моделинге в 13 лет. Ее быстро заметили, так что вскоре девушка начала сотрудничать с именитыми модными домами, в частности с Miu Miu, Louis Vuitton, Emanuel Ungaro и Etro. Чтобы Барбару не обошли конкурентки, она сидела на жестких диетах. С годами переосмыслила отношение к фигуре – полюбила свои округлившиеся формы. Это решение пошло на пользу: в 2018 году Барбара стала одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret.

2. Чарли Ховард

Английская модель, писательница и активистка Чарли Ховард еще в школьные годы хотела стать манекенщицей. Однако ей отказывали многочисленные агентства, аргументируя это тем, что у девушки "слишком пышные формы". На самом деле тогда она была близка к анорексии.

Все изменилось в 21-летнем возрасте. Чарли отказалась от жестких диет, чтобы иметь комфортный для себя вес тела, и написала в Facebook пост, где рассказала о неудачных попытках покорить подиум. "Я больше не позволю агентствам диктовать мне, что не так с моим внешним видом и что мне нужно изменить, чтобы быть "красивой" (например, потерять один дюйм с бедер), в надежде, что это поможет найти мне работу. Я отказываюсь каждый день испытывать стыд и огорчение из-за того, что не отвечаю вашим бессмысленным, недостижимым стандартам красоты", – резюмировала она.

Этот пост стал вирусным! Британку поддержали интернет-пользователи и представители СМИ, а популярное агентство из Нью-Йорка предложило сотрудничество. С этого началось ее большое модельное будущее.

3. Ханна Джейнс

Еще никому неизвестна Ханна Джейнс в 2014 году снялась в клипе легендарного английского певца Джорджа Майкла Let Her Down Easy. После этого перед ней открылись огромные возможности! Модель время от времени получала интересные предложения для съемок, однако чувствовала себя ужасно... Ей не нравилось, что нужно ежедневно считать количество съеденных калорий. Также боялась, что может потерять работу, как только наберет пару "лишних" килограммов.

В конце концов, Ханна решила отпустить ситуацию – и перешла в индустрию plus-size. Начала со съемок для брендов с одеждой для будущих мам, а затем стала успешной моделью нижнего белья.

4. Лиза Голден

Американская модель Лиза Голден начала свою карьеру в 17 лет. Тогда она много времени проводила в тренажерном зале и ежесуточно потребляла не более 500 калорий. Девушка не думала о том, что последнее может негативно отразиться на ее здоровье. Убедилась в этом, как только очнулась после потери сознания... Лиза бросила моделинг на 2 года. Далее вернулась в любимое дело, но уже в категории plus-size. Теперь она снимается для онлайн-каталогов с купальниками и нижним бельем.

"Мое тело не идеальное, не готовое к показу на Victoria's Secret... Но оно мое! И моя душа счастлива", – написала модель в Instagram, чтобы вдохновить своих подписчиков так же, как и она, полюбить собственное тело.

5. Оливия Росс

Американская модель Оливия Росс в свои 19, имея спортивную фигуру, никак не могла пробиться в мире моды. Разные агентства отказывали в сотрудничестве из-за якобы ее пышных форм. Съемки были, но очень редко и без перспективы карьерного роста.

Прошло несколько лет. Начали появляться бодипозитивные компании – и они помогли Оливии стать одной из самых востребованных моделей США. Чаще всего красавица снимается в каталогах нижнего белья и спортивной одежды.

