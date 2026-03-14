40 килограммов свободы: перформанс MÉLOVIN на MUZVAR Awards стал символом бремени

Перфоманс украинского певца MÉLOVIN на красной дорожке музыкальной премии MUZVAR Awards стал самым обсуждаемым образом ходока.

MÉLOVIN, который недавно записал резонансное видео относительно законопроекта Nº14394 о новом "Гражданском кодексе Украины", который за сутки собрал полтора миллиона просмотров. Артист решил использовать красную дорожку как продолжение своего протеста демонстрируя свободу.

Вместо MÉLOVIN на красной дорожке "позировали" массивные металлические цепи весом 40 килограммов, его микрофон и пиджак с первого концерта во Львове, как - символ давления и ограничений, которые могут возникнуть, когда свобода и права людей оказываются вне правового поля. Они напоминают, как трудно людям, в частности женщинам и ЛГБТК+ лицам, когда законы перестают быть щитом и превращаются в бремя.

Перформанс является метафорой того, как легко человек может исчезнуть из пространства свободы, когда закон перестает быть щитом и превращается в бремя и ограничение прав человека.

"Когда закон падает цепями - человек просто исчезает. В демократической и проевропейской стране все люди должны иметь равные права и свободы. Любые ограничения становятся бременем для общества. Цепи на моем образе - это метафора того, как свободу могут "сковывать" однобокие законы", - подчеркнул артист.

Когда закон падает цепями - человек просто исчезает, это перформанс с глубоким смыслом относительно недавнего публичного заявления законопроекта №14394 о новом "Гражданском кодексе Украины", под риском которого могут оказаться те, чьи права и так приходится постоянно защищать - женщины и ЛГБТК+ люди.

В соцсетях перфоманс MÉLOVIN мгновенно стал вирусным: одни назвали его сильным художественным жестом, другие - самым резонансным перформансом вечера.