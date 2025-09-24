34-летний режиссер закрутил роман с 18-летней украинской певицей и нарвался на хейт: их назвали 'дедом и внучкой'

Украинский режиссер и клипмейкер Инди Хайт, которому 34 года, подтвердил романтические отношения с 18-летней певицей Лизой Бибиковой. Пара долгое время сотрудничала профессионально: вместе работали над песнями, выпускали дуэты и посещали светские мероприятия.

Ранее в сети ходили слухи об их близости, когда девушка была несовершеннолетней, но официального подтверждения отношений не было. Только на днях Лиза Бибикова опубликовала в TikTok видео с любимым.

В нем певица собрала разные романтические моменты с режиссером, сделанные в разные периоды. К публикации она добавила подпись строками из их совместной песни "Нелюбов": "Почему это не любовь?"

В комментариях пользователи высказали разные мнения относительно разницы в возрасте пары – 16 лет. Некоторые отмечали, что Лиза якобы слишком молодая, а отношения выглядят странно, другие призывали не вмешиваться в чужую личную жизнь и желали паре счастья.

"Не хочу выглядеть грубой, но меня пугает разница в возрасте".

"Почему это не любовь? Возможно, потому что адекватный мужчина в 34 года не выберет себе в партнеры юную 18-летнюю девушку?"

"Меня поражает, что они реально распространяют это в сети. 18 и 34 – это не окей".

"Пусть будет у вас только счастье!"

"Любовь между внучкой и дедом".

"Появился в пространстве, когда исполнилось 18. Я даже не знаю, какую эмоцию использовать. Это же просто п*здец... В 15-16 лет начать отношения с несовершеннолетней. Что происходит?"

"Лиза, в 34 вы поймете этот п*здец".

"Не слушайте никого! Любви вам!"

19 февраля Лизе Бибиковой исполнилось 18 лет. Впервые Инди Хайта она показала в клипе на песню "Поряд", который вышел 16 августа 2024 года (песня была раньше).

О Лизе Бибиковой

Лиза Бибикова занимается музыкой с детства. В 15 лет начала писать собственные песни, а первые записи делались дома "на коленках". Именно тогда зародился ее музыкальный проект Liza Bibikova. Сейчас певица сотрудничает с лейблом Pomitni.

Дебютный трек Лизы "Поряд", выпущенный в октябре 2023 года, быстро стал популярным в соцсетях и стриминговых сервисах.

Лиза активно выступает на музыкальных фестивалях, в частности на ATLAS festival, и сотрудничает с известными украинскими артистами и продюсерами. В 2024 году представила мини-альбом "Можливо, стала доросліша", в котором размышляет над темами детства, взросления и изменений в жизни.

14 ноября 2024 года Лиза дала первый сольный концерт в киевском клубе Origin Stage, где специальным гостем выступил MELOVIN.

Об Инди Хайте

Инди Хайт – украинский режиссер и клипмейкер еврейского происхождения, который снимал клипы для Тины Кароль, Dorofeeva, Jerry Heil, Latexfauna, Ноа Кирел, Lola Marsh, Within Temptation и других.

Родился в Азербайджане, в возрасте одного года переехал в Украину, где воспитывался в многодетной семье. Учился в еврейской школе-интернате в Днепре, занимался пением в хоре, танцами и рисованием. В 18 лет начал съемки коммерческой рекламы, позже работал в Тель-Авиве над первым клипом, а в 28 лет переехал в Киев для дальнейшей карьеры.

Среди работ Инди Хайта:

2021 – клипы Тины Кароль "Скандал", "Хороший парень", "Красиво"; клип Светланы Лободы "Indie Rock (Vogue)".

– клипы Тины Кароль "Скандал", "Хороший парень", "Красиво"; клип Светланы Лободы "Indie Rock (Vogue)". 2023 – клипы Dorofeeva "Вотсап", Jerry Heil "VIRGIN MARIA"; провокационный клип Latexfauna "MASANDRA".

– клипы Dorofeeva "Вотсап", Jerry Heil "VIRGIN MARIA"; провокационный клип Latexfauna "MASANDRA". 2024 – клип Kugatessa "Перша".

