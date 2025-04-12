176 млн просмотров только на YouTube: какой была самая популярная песня на Евровидении и кому она принесла победу
Каждый год на сцене песенного конкурса Евровидение появляются артисты из разных стран, которые демонстрируют международной аудитории свои лучшие треки. Некоторым не удается завоевать расположение слушателей, однако находятся и те исполнители, чьи наработки вызывают настоящий фурор. Так самой популярной песней на музыкальном соревновании стала работа израильской певицы Нетты Барзилай – Toy.
Композиция принесла артистке не только мировую узнаваемость, но и первое место на международном конкурсе в 2018 году. Музыкальная работа настолько впала в душу зрителям, что до сих пор остается лидером на YouTube-канале Eurovision Song Contest, где набрала 16 миллионов просмотров и 2 млн лайков.
Кстати, долгое время трек Toy не исчезал и с мировых чартов. В течение 2018-2019 годов песня попадала в топ-100 самых популярных треков в разных странах и даже возглавила хит-парад танцевальной музыки издания Billboard – Dance Club Songs.
Следует отметить, что популярность песни связывают с раскрытием достаточно важной социальной тематики. В тексте трека, который написали Дорон Медали и Стал Бегер, есть строчка "I'm not your toy, you stupid boy" ("Я не твоя игрушка, ты, глупый парень"), что перекликается с флешмобом против сексуального насилия и притязаний Me Too.
Однако в последнее время артистам из Израиля на Евровидении не удается снова завоевать расположение международной аудитории. Так, например, в прошлом году песню Hurricane представительницы страны Эден Голан, которая имеет украинские корни, но большую часть жизни прожила в России, европейский союз согласовал с третьей попытки. Две другие композиции были отклонены из-за якобы политического подтекста.
Участие артистки в Евровидении оказалось под угрозой срыва, ведь пропалестинские активисты во главе с Гретой Тумберг массово призвали дисквалифицировать Израиль. Однако, в конце концов, Эден Голан вышла на сцену. Сразу после начала выступления исполнительницу начали освистывать, так что появились слухи, что в эфире даже приходилось "глушить" недовольные возгласы зрителей. Однако певица не обращала внимания на негодование зала, поэтому в конце перформанса ей начали аплодировать.
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