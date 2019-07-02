"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путина внезапно обратилась к Зеленскому на украинском языке

Одна из главных пропагандисток Кремля главред RT Маргарита Симоньян внезапно обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на украинском языке.

Так, она распространила обращение в соцсетях с просьбой освободить скандального пророссийского журналиста Кирилла Вышинского.

"Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст. Пане Зеленський, я звертаюсь до вас. Зробіть це", - написала она.

Кирилл Вышинский РИА Новости

В комментариях под твиттом пропагандистки крайне скептически отнеслись к ее жесту.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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