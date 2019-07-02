"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путина внезапно обратилась к Зеленскому на украинском языке

Одна из главных пропагандисток Кремля главред RT Маргарита Симоньян внезапно обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на украинском языке.
Так, она распространила обращение в соцсетях с просьбой освободить скандального пророссийского журналиста Кирилла Вышинского.
"Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст. Пане Зеленський, я звертаюсь до вас. Зробіть це", - написала она.
Кирилл Вышинский
РИА Новости
В комментариях под твиттом пропагандистки крайне скептически отнеслись к ее жесту.
Как сообщал OBOZREVATEL,
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский. Против него открыли уголовное производство по статье "Государственная измена".
У него нашли российские государственные награды и паспортгражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством". Его удостоили этой награды за "объективное" освещение аннексии Крыма.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское.
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