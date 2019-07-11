И оговорюсь сразу, сделка с ОПЕК по сокращению добычи здесь не причём. Ведь за первую неделю июля добыча черного золота “Роснефти” обвалилась на 11%, опустившись до 10,79 млн баррелей в сутки, что является минимумом с 2017 года.

Но самое интересное то, что данный спад вызван тем, что “Транснефть”, которая, к слову сказать, ведает трубопроводом “Дружба”, ввела жесткий контроль поступающего от “Роснефти” сырья. В результате, поставки с целого ряда месторождений пришлось “Роснефти” приостановить.

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Что же, хлорка, попавшая в нефтепровод “Дружба” вместе с нефтью от “Роснефти” и после чего глава монополии Игорь Сечин во всем попытался обвинить главу “Транснефти” и своего давнего конкурента Николая Токарева, делает своё дело. Причем, события последних нескольких месяцев наталкивают на мысль, что это была на самом деле провокация самой же “Роснефти” с целью смещения Токарева.

Между тем, игра в “грязную нефть” обернулась не только против самой же “Роснефти”, чьё посредственного качества сырье не принимают даже внутренние конкуренты, но и против России, в первую очередь – её ВВП.

Как известно, промышленное производство РФ за последнее время демонстрирует от месяца к месяцу спад, а единственными отраслями, которые дают возможность фиксировать хоть какой-то рост оставались экспорт газа, нефти и угля. Но и на этом плацдарме начинается эпоха “не все слава богу”, а это значит, что экономика РФ впадает в реальное пике, когда ВВП будет демонстрировать если не отрицательный, то нулевой показатель – это уж точно.

Напомню, что в первом квартале 2019 года рост ВВП РФ не превысил по официальным данным 0,5%, а в мае и вовсе демонстрировал 0,2%. Причем весь этот тщедушный рост ВВП полностью базировался на успешных показателях поставок нефти, газа и угля. При этом проблемы с газом и углем предшествовали нефтяному пике.

Например, в Европе с начала года отмечается тренд снижения цен на газ и на сегодняшний день контракты уже заключаются по цене $120 за 1 тыс кубометров. Между тем, Министерство экономического развития РФ заложило в проект бюджета цену до $240 за 1 тыс кубометров, что уже не соответствует реальности в два раза!

Что же до угля, то цена на данный ресурс в ЕС снизилась до $47 за тонну, что является минимумом с июня 2016 года. В свою очередь, стоимость поставки российского угля составляет около $55 за тонну, что делает российское сырье не настолько конкурентоспособным, разве, что только если РФ не будет поставлять его себе же в убыток.

Таким образом, лишаясь основных стимуляторов роста ВВП, Россия и вправду, в этом году может показать один из худших результатов по росту экономики, с момента вторжения в Украину.

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