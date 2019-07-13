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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Спецслужбы России сливают друг друга

30.4т

Чувствую, в ближайшее время нас с вами будет ожидать феерическое зрелище, о котором заранее предупреждают не только официальные, но и неофициальные информационные площадки российских силовиков. Но, обо всё по порядку.

Так, через российские новостные площадки началось распространение нарратива о том, что Западные спецслужбы готовят якобы "фейковую" атаку на руководство РФ. По информации российских журналистов (ну вы поняли) вброс готовится спецслужбами Великобритании и США, а речь в них будет идти о лицах из ближайшего окружения президента РФ и руководства Минобороны.

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Итогом этой волны станет введение новых антироссийских санкций. К слову сказать, самый жесткий пакет санкций в четвёртый раз штурмует стены Капитолия.

Но, что самое интересно, это через кого будет осуществляться слив, а именно, через "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ), а так же издания "Радио Свобода", "Настоящее время", OCCRP и другие.

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И вот тут меня немного ступорнуло. "Радио Свобода", "Настоящее время"? Серьезно? СМИ, в которых одна из самых высоких концентраций аффилированности журналистского состава российскими силовыми структурами?

Между тем, параллельно с этим кипишем вскрывается очень интересная деталь другой драмы, а именно, в банке “Металлург”, который контролировался ГРУ и, который обчистили спецназовцы ФСБ, работал левый обменник, с обменом по $5-10 млн.

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После того как фэсов слили, на Лубянке было принято решение отправить коллегам на Гризодубовой ответку и в СМИ были слиты переговоры между итальянскими политиками и ГРУшниками в отеле Метрополь, находящимся в ведомстве ФСБ. Но явно, слив скандальной политической информации только этим не ограничился. Иначе, с чего так резко стали паниковать российские СМИ именно в этот промежуток времени.

А потому, анонс и вправду держит в напряжении и сезон сливов обещает быть крайне захватывающим!

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Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Пауки в банке. Кто кого сожрет. Делаем ставки. Ждем.. С интеиесом
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4
1
Московец Леонид
Московец Леонид
А ведь до марта осталось совсем немного Пойдет отсчет всех преступлений путинской ОПГ ,а с 25 декабря пробойные санкции..!! Путин так держать..!! Доконай это недоробло РФ..!!
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
ШАКАЛ , и здесь злой-гандурас спец ! что ты шакалиш посайтам ?! кушать хочется ? не надо только ГАДИТЬ.!
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