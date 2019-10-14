Зеленский и Путин не должны встретиться – Тука

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что встреча президентов России и Украины не должна состояться.

"Еще вчера я был настроен более оптимистично в том плане, что она (встреча, - Ред.) не состоится. Потому что, с моей точки зрения, единственное, что сейчас президент Зеленский может сделать положительного – это не делать ничего", – сказал он в блиц-интервью OBOZREVATEL, комментируя пресс-марафон президента Украины.

"На этот оптимизм меня настроило заявление Вадима Пристайко на канале ICTV в понедельник, когда он сказал: "Да, сейчас мы видим, что Путин не заинтересован в этой встрече". Хотелось крикнуть: "Ну, наконец-то, открыли Америку!" Но сейчас я смотрю, что президент продолжает дудеть в ту же дудку: любой ценой "нормандский формат" и эта встреча", – пояснил Тука.

Владимир Зеленский, Владимир Путин

По его словам, в сложившейся ситуации он надеется, "что у него ничего не получится". "И для этого мы будем делать всё. Я присоединился к движению сопротивления, будем сопротивляться", – заверил экс-замминистра.

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Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-марафон. OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию события и публикует главные заявления первого лица страны.

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