"Зашквар": россияне "заклевали" показушную дружбу Путина и Собчак. Видео

В среду, 19 февраля, в Санкт-Петербурге (Россия) президент РФ Владимир Путинпри встрече пожал руку телеведущей Ксении Собчак.

Они оба встретись на открытии памятника первому мэру города Анатолию Собчаку. Видео опубликовано в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Также на мероприятии возле Путина стояла вдова Собчака, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова.

Путин и Собчак

Ранее Путин вместе с Нарусовой возложил к подножию памятника букет красных роз. Собчак положила цветы чуть позже, отдельно от них.

Напомним, что в 2018 году Собчак принимала участие в выборах президента РФ и набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место.

Добавим, что пользователи сети не оценили такой приветственный жест.

"Тьфу, бл*ть", "Путин – президент всей многогранной страны, в том числе и мерзких оппозиционеров", "Зашквар", "Это многим не понравится", "А чего Нарусова так веселится на могиле своего мужа?" – негодовали в комментариях.

Встреча Путина и Ксении Собчак pic.twitter.com/mfkIkOLWvd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Скришот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин пожаловался жительнице Санкт-Петербурга на свою зарплату.

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