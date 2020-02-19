"Зашквар": россияне "заклевали" показушную дружбу Путина и Собчак. Видео

В среду, 19 февраля, в Санкт-Петербурге (Россия) президент РФ Владимир Путинпри встрече пожал руку телеведущей Ксении Собчак.
Они оба встретись на открытии памятника первому мэру города Анатолию Собчаку. Видео опубликовано в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Также на мероприятии возле Путина стояла вдова Собчака, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова.
Путин и Собчак
Ранее Путин вместе с Нарусовой возложил к подножию памятника букет красных роз. Собчак положила цветы чуть позже, отдельно от них.
Напомним, что в 2018 году Собчак принимала участие в выборах президента РФ и набрала 1,68% голосов, заняв четвертое место.
Добавим, что пользователи сети не оценили такой приветственный жест.
"Тьфу, бл*ть", "Путин – президент всей многогранной страны, в том числе и мерзких оппозиционеров", "Зашквар", "Это многим не понравится", "А чего Нарусова так веселится на могиле своего мужа?" – негодовали в комментариях.
Встреча Путина и Ксении Собчак pic.twitter.com/mfkIkOLWvd— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020
Скришот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин пожаловался жительнице Санкт-Петербурга на свою зарплату.
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