Зарыла в навозе: в России мать зверски убила малыша. Фото

В России в селе Исмаилово (Башкирия) мать голодовалого ребенка Юлия Хабирова заявила о пропаже ребенка, а позже призналась, что сама его убила.

Как пишет "КП", женщина рассказывала сначала, что якобы уложила сына спать, в два часа ночи покормила, а в 5:30 не обнаружила его в кровати.

Однако, когда начались поиски, Хабирова вдруг изменила показания. Она заявила следователям, что вынесла ребенка живым в одеяле лилового цвета и положила в куст крапивы. Женщина даже показала место, однако ей никто не поверил.

Двор, где произошла трагедия

В итоге, тело Тимура Хабирова обнаружили во дворе дома матери ребенка. По предварительным данным, его закопали под слоем навоза. Женщина уже во всем созналась, ее задержали.

Убитый Тимур Хабиров Mash

По версии следствия, подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его.

Мать Юлия Хабиорва

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине женщина убила свою новорожденную дочь. Ребенка, задушенного мусорным пакетом, правоохранители нашли в доме горе-матери.

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