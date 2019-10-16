Опубликованные газетой The New York Times аудио-переговоры российских пилотов, бомбящих сирийские госпитали – это символ того мира, в котором мы теперь живем. Российские людоеды побеждают не из-за технологического превосходства: прогулки чеченского спецназа в Норвегии, танки Кремля на Донбассе, Су-34 в сирийском небе – вся эта машинерия светится на радарах НАТО еще до того, как успевает добраться до ключевых рубежей.

Они видны из космоса. Их слышно в радиоэфире. Им не скрыться от видеокамер, которые фиксируют эти физиономии на всем протяжении пути – от лондонского аэропорта до дома Скрипалей и обратно. Их ловят – и затем отпускают – при попытке взломать базу данных ОЗХО в Гааге. Их "секретные" ядерные испытания становятся известны всему миру на следующий день после провала. Российская разведка стала предметом похабных частушек в исполнении Семена Слепакова.

Почему, тем не менее, России удается безнаказанно творить зло столь невообразимых по современным меркам масштабов во всех уголках мира – в Украине, Грузии, Сирии, Африке, Европе, США? Ответ заключается в том, что у власти в западных странах – тех самых, на которые возложена ответственность за весь земной шар – оказались политические кастраты, откровенные мошенники и просто непрофессионалы, которые либо идут на поводу у инфантильного избирателя, либо умело им манипулируют.

Такого избирателя – вот такого, с твиттер-лоботомией, которой страдает нынешний американский президент и его последователи – просто физически невозможно убедить в том, что его безопасность зависит не от "растущих рынков", а от работающих международных институтов.

Новости Россия идет с молотка

Правые популисты, левые сумасшедшие, продажные центристы – при всех отличиях они, все эти трампы, меркели и макроны, схожи в одном: в неспособности и нежелании защищать вверенный им мир из-за тотального отсутствия политической воли. Ровно поэтому американской газете остается лишь бессильно констатировать: железные доказательства того, что Москва систематически совершает против сирийцев военные преступления, фактически легли в "стол" международной бюрократии.

Россия и Китай заблокировали решение Совбеза ООН о передаче дела в международный суд, а внутренние структуры ООН, как выяснилось, с неохотой занимаются этим делом – лишь потому, что речь идет о виновности России, которая владеет ядерным оружием и делает хорошие отчисления. Сегодняшнее появление в публичном доступе этих аудиозаписей – это последняя попытка расшевелить правосудие в отношении одного из самых варварских и бесстыжих преступлений современности. Я имею в виду уничтожение российскими вурдалаками сирийского народа.

Украина и Грузия хотя бы получают формальную военную, финансовую и санкционную поддержку. В оккупированную Россией Молдову хотя бы иногда заглядывают вашингтонские посланники для проверки пульса. Но Сирия! Сирию бросили на растерзание России, Ирана и кровавого режима Башара Асада. Путинским выродкам позволили в буквальном смысле тренироваться на убийстве женщин и детей, испытывать на них "современные" вооружения и оттачивать "новейшую" военную тактику. Казалось бы, если не прямым военным вмешательством, то хотя бы инициированием судебного процесса против России можно было бы избежать окончательного позора – и даже этого оказались не способны сделать купленные Путиным трусливые западные функционеры. Оказалось, что международные нормы о человеческой жизни в качестве главной ценности не распространяются на некоторые страны.

Оказалось, что в некоторых странах – если они признаны экономической "периферией" и, хуже того, "сферой традиционного российского влияния" – можно без всяких последствий убивать хоть сотни, хоть тысячи, хоть даже десятки тысяч людей под обеспокоенность Брюсселя и Вашингтона. Трагедия в том, что Запад и сам постепенно становится "сферой российского влияния". И это его, кажется, вполне устраивает.

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