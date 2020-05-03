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3 мая • обновлено в 22:38
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Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политик Все статьи автора

Захарова себя окончательно закопала. Никаких шансов

53.8т

Посмотрел (вернее даже послушал, смотреть там нечего) Захарову на Эхе. Как она пыталась объяснить весь этот треш с дебатами с Навальным.

Она себя окончательно закопала. Никаких шансов. Если еще вчера утром был какой-то осадок про 2 минуты, про узкую тему и про отсутствие прямой коммуникации с Навальным и т.д.

То сегодня после Эха все встало на свои места окончательно: просто слила. Сама вызвала и сама - испугалась. Ну вы поняли: испугалась это более слабый глагол по сравнению с тем, который я бы хотел здесь употребить. Тот, что с двумя "с"...

Вызвала на дебаты по-пьяни, а потом протрезвела? Или само интервью Зыгарю дала по-пьяни? Или не было никакой пьяни, а Лавров позвонил и просто запретил? Или из АП?

По-факту полный зашквар и потеря лица. "Лица российской дипломатии". А ведь это лицо, видимо, долго выбирали. Очевидно, что это был выбор Кремля: ему хотелось иметь такой внешний вид. Там посчитали, что это будет круто и стильно. Ну и выбрали: сообразно своим вкусам и интересам (Любэ и бои без правил).

Оно (это лицо) и так больше походило на маруху-марафетчицу с одесской малины, а сейчас это лицо будет выглядеть еще и жалко.

Ее опустили. И она на Эхе именно, что была опущенная. И сама это понимала. Ее скоро уволят. А если не уволят, тем хуже для них самих: у победителей не бывает таких лиц. На нем написано поражение.

И если ее не уволят, это будет знак, что оно (поражение) уже не за горами.

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Автор
Альфред Кох Альфред Кох
Персоны
Алексей Навальный Мария Захарова
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Альфреда Коха
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Andria Viktor
Andria Viktor
А как она играет на бояне(бояре),это шедевр.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Эта старая бл.хорошо танцует Калинка,хоть в этом прок.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Где ж на росее взять хоть что то приличное?
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