"Я убил ее и себя": российский историк-расчленитель написал письмо-исповедь

В России историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо, где рассказал об отношениях со студенткой.

Письмо для "КП-Петербург" передал адвокат ученого Александр Почуев. По словам Соколова, у него с девушкой должна была состояться свадьба.

"Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все 5 лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков", – поделился он.

Со слов подозреваемого, заявление в ЗАГС пара подала 3 октября 2019 года.

"Мы с ней очень любили друг друга. В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы – 28-29 апреля", – сообщил историк.

Также Соколов снова раскаивался, приносил свои извинения родным и близким убитой.

"Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить. Я хочу лично извиниться при первой возможности. Пока я тут, сделать этого не могу. Публиковать это (свое обращение к родным Анастасии – Ред.) я не считаю допустимым, это очень личный вопрос", – рассказал ученый.

При этом историк добавил, что намерен написать книгу, где опишет детально все события.

Олег Соколов

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