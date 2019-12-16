"Я убил ее и себя": российский историк-расчленитель написал письмо-исповедь

В России историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо, где рассказал об отношениях со студенткой.
Письмо для "КП-Петербург" передал адвокат ученого Александр Почуев. По словам Соколова, у него с девушкой должна была состояться свадьба.
"Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии. Мы с ней должны были обвенчаться весной и планировали свадьбу. За все 5 лет я ее и пальцем не тронул. Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков", – поделился он.
Со слов подозреваемого, заявление в ЗАГС пара подала 3 октября 2019 года.
"Мы с ней очень любили друг друга. В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы – 28-29 апреля", – сообщил историк.
Также Соколов снова раскаивался, приносил свои извинения родным и близким убитой.
"Хотя я понимаю, что никакими словами я не смогу ничего исправить и изменить. Я хочу лично извиниться при первой возможности. Пока я тут, сделать этого не могу. Публиковать это (свое обращение к родным Анастасии – Ред.) я не считаю допустимым, это очень личный вопрос", – рассказал ученый.
При этом историк добавил, что намерен написать книгу, где опишет детально все события.
Олег Соколов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.
На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.
На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.
Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитого им студентки Ещенко.
Преподаватель из Питера, которого подозревают в жестоком убийстве своей любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.
Соколов утверждал, что выстрелил из винтовки в девушку во время ссоры из-за ее ревности к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.
На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.
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