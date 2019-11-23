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23 ноября • обновлено в 23:18
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Российский поэт признался, что финансирует украинскую армию

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Российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, финансирует нужды украинской армии потому, что он "такой человек и его мотивация – быть собой".

Об этом он заявил в интервью OBOZREVATEL. По его словам, "в Украине он оставил на много больше налогов за свои концерты, чем с него получила налоговая служба России за последние пять лет".

Андрей Орлов

Андрей Орлов

"Когда мне говорят: вот ты платишь налоги в России, которые в основном идут в карман Путину, даже на оружие из этих денег, я думаю, идет меньше. Кстати, немало денег перевел на помощь ВСУ прямым переводом из-за поребрика. И на врачей, и на госпитали, и на все остальное. Поверьте, я в Украине оставил налогов за свои концерты намного больше, чем в России за последние пять лет. Я не против всех, моя мотивация – быть собой, я такой человек. Если бы последние годы жил в Украине, и у меня был бы украинский паспорт – другим бы меня это не сделало. Если сейчас покажу вам украинский паспорт, я что, другим буду? Границу, кстати, нарисовали на моей уже взрослой памяти, я оказался на российской её стороне, а мог бы вполне тогда жить и работать в Киеве или в Одессе", – уточнил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский поэт Андрей Орлов заявил, что считает себя политическим украинцем, хоть в нем "нет ни капли украинской крови".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Андрей Орлов (Орлуша)
Место
Россия
Теги
Новости России война
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Так и я финансирую армию Украины! А чью мне финансировать, Мордора штоле? За поребриком в немытой уже гэбня дела за это возбуждает?
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Иванович Василий
Иванович Василий
Пацак Йуханиди, за поребриком дела возбуждают формально за другое, а это - лишь как повод придраться к чему-нибудь другому используют. Но к сожалению, и Украина тоже несвободна пока еще от принципа "был бы повод, а дело найдется". Я наивно ждал, что хоть последний нынешний президент избавится от посадок предыдущих, но - увы. Хватит у него ума не трогать предыдущего президента или нет - не знаю, не факт уже.
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