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10 июня • обновлено в 23:04
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ВОЗ удивлена низкой смертностью от COVID-19 в России

2.2т
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Весьма низкая статистика смертности от коронавируса в России при почти полмиллиона случаях заболевания является "сложной для понимания".

С таким заявлением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве, передает Reuters.

Он призвал власть РФ пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится "необычно".

Состоянием на вечер 10 июня в России заразились COVID-19 более 493 тысяч человек, из которых 6 358 скончались. Почти 253 тысячи, по данным российского Минздрава, уже вылечились.

Статистика по коронавирусу в России

Статистика по коронавирусу в России

Коронавирус в России. Иллюстрация

Коронавирус в России. Иллюстрация

DW

Как писал OBOZREVATEL, накануне ВОЗ заявила о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 в мире. Позитивные сдвиги наблюдаются лишь в Европе.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

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