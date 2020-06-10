Весьма низкая статистика смертности от коронавируса в России при почти полмиллиона случаях заболевания является "сложной для понимания".
С таким заявлением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве, передает Reuters.
Он призвал власть РФ пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится "необычно".
Состоянием на вечер 10 июня в России заразились COVID-19 более 493 тысяч человек, из которых 6 358 скончались. Почти 253 тысячи, по данным российского Минздрава, уже вылечились.
Статистика по коронавирусу в России
Коронавирус в России. Иллюстрация
DW
Как писал OBOZREVATEL, накануне ВОЗ заявила о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 в мире. Позитивные сдвиги наблюдаются лишь в Европе.
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