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''Володька-то в курсе?'' Медведев разозлил россиян ''мажорскими'' замашками

4.3тЧитать материал на украинском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев возмутил соотечественников новым приобретением – вслед за президентом РФ Владимиром Путиным он пересел за руль автомобиля класса люкс Aurus.

Видео поездки Медведева разместил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Сел и поехал", – написал он.

Пользователей разозлил ролик с премьер-министром. По их словам, такие дорогие автомобили "властелины мира" могут купить только за деньги россиян.

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Aurus

Aurus

CA-News

"Димон едет по Москве", "Наверняка, перед этим дороги зачистили", "По пустому городу каждый дурак сможет", "В ад", "Володька-то в курсе?", "Сколько пафоса у князьков в нищей стране!", "Мания величия на лице", – написали в комментариях.

''Володька-то в курсе?'' Медведев разозлил россиян ''мажорскими'' замашками
''Володька-то в курсе?'' Медведев разозлил россиян ''мажорскими'' замашками
''Володька-то в курсе?'' Медведев разозлил россиян ''мажорскими'' замашками
''Володька-то в курсе?'' Медведев разозлил россиян ''мажорскими'' замашками

По данным российских СМИ, в 2019 году этот автомобиль станет основным для поездок Медведева. 15 января он уже появился на нем на Гайдаровском форуме, который проходит в Российской академии народного хозяйства.

Aurus входит в проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс, которые произведены в России. Отметим, впервые машина была продемонстрирована публике на инаугурации Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев стал посмешищем в сети из-за "приставного стульчика", предложенного ему на официальных переговорах с Беларусью.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Дмитрий МедведевВолодимир Путін
Место
Россия
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
То-то он злится на такой х**не заставил Вовка ездить
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