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"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием

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В России губернатор Пензенской области Иван Белозерцев связал волнения в Чемодановке с дестабилизацией со стороны Запада, за что попал под шквал насмешек в сети.

На ситуацию обратил внимание Korolev Aleksandr на своей странице в Twitter. Он также указал на тот факт, что губернатор выступает перед людьми на фоне разрушенной церки.

"Америка, Запад заганяет огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги (они есть в каждом регионе), они (хотят. - Ред.) не решить проблему, найти законное решение, а дестабилизировать ситуацию. Вы должны знать, что многие ложную информацию закидывают сюда. Вы должны об этом знать", - заявил губернатор на встрече с местными жителями.

По его мнению, такие люди специально "расшатывают" людей. По этом власти якобы договорились давать людям только официальную информацию.

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На сайте правительства Пензенской области опубликовано обращение губернатора, в котором он заявил, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. О чем именно идет речь, в сообщении не уточняется.

Ситуация вызвала шквал насмешек в сети: "Каааак????!!! Кааак такие люди становятся губернаторами!!!!????", "У нас такие и президентами становятся!", "Если бы не цыгане, то Чемодановку захватили бы солдаты НАТО!", "Интересно хоть один американец бывал в этих краях. Может Джек Восьмеркин?", "СТО ПУДОВ америкосы! И храм осквернили тоже ОНИ!", "В совке тоже во всем заграницу обвиняли, ничего не изменилось", "Я подозреваю, что сказочного нам тоже американцы подбросили".

"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием
"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев опозорился нелепыми шутками, в которых он пытался исковеркать украинский язык, чтобы оскорбить украинцев.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Россия
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Новости Россиисоцсети
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