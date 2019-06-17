"Виноваты солдаты НАТО!" Российский чиновник опозорился бредовым оправданием

В России губернатор Пензенской области Иван Белозерцев связал волнения в Чемодановке с дестабилизацией со стороны Запада, за что попал под шквал насмешек в сети.

На ситуацию обратил внимание Korolev Aleksandr на своей странице в Twitter. Он также указал на тот факт, что губернатор выступает перед людьми на фоне разрушенной церки.

"Америка, Запад заганяет огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги (они есть в каждом регионе), они (хотят. - Ред.) не решить проблему, найти законное решение, а дестабилизировать ситуацию. Вы должны знать, что многие ложную информацию закидывают сюда. Вы должны об этом знать", - заявил губернатор на встрече с местными жителями.

По его мнению, такие люди специально "расшатывают" людей. По этом власти якобы договорились давать людям только официальную информацию.

На сайте правительства Пензенской области опубликовано обращение губернатора, в котором он заявил, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. О чем именно идет речь, в сообщении не уточняется.

губернатор Пензенской обл-и белозерцев связал волнения в Чемодановке с влиянием США.

🤦‍♂️

а (сзади разрушенная) церковь тоже американцы?(с)#сказочныйдолбоёб pic.twitter.com/pBDPX04EyK — Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 15 июня 2019 г.

Ситуация вызвала шквал насмешек в сети: "Каааак????!!! Кааак такие люди становятся губернаторами!!!!????", "У нас такие и президентами становятся!", "Если бы не цыгане, то Чемодановку захватили бы солдаты НАТО!", "Интересно хоть один американец бывал в этих краях. Может Джек Восьмеркин?", "СТО ПУДОВ америкосы! И храм осквернили тоже ОНИ!", "В совке тоже во всем заграницу обвиняли, ничего не изменилось", "Я подозреваю, что сказочного нам тоже американцы подбросили".

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