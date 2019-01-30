Собственно говоря, Путин лично не отрицает своего знакомства с Пригожиным, но вспоминает его как успешного ресторатора, о котором он что-то такое слышал. Но о том, что ресторатор содержит еще и фабрику троллей, а параллельно – частную армию, Путин ничего не сказал. Впрочем, он ничего не сказал и о солсберецких паломниках. Вернее, он сообщил о том, что их нашли и "мы знаем кто они", а когда журналисты уточнили, не военные ли они разведчики, Путин авторитетно, как глава ядерной державы, постоянного члена Совета безопасности ООН, ответил: "нет, конечно".

Правда, после этого выяснилось, что это – не просто военные, а один из них даже получил звезду героя из рук Путина, а их паспорта прикрытия и прочие данные намертво их связывают с центральным аппаратом ГРУ. Кстати, переброшенные в Венесуэлу вагнеровцы имеют ту же самую серию загранпаспортов, что и солсберецкие туристы. В любом случае, верить Путину в том, что нет никаких ЧВК и Пригожин только удачно торгует шаурмой – нет смысла хотя бы потому, что еще на заре своей верховной власти, Путин уже полным ходом пользовался услугами Пригожина именно как ресторатора.

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Так, еще в 2000 году, когда Путин был исполняющим обязанности президента РФ, он принимал премьер-министра Японии Ёсиро Мори и все мероприятия, связанные с официальными обедами и прочими перекусами уже обеспечивал Пригожин. В 2002 году, во время визита в РФ президента США Джорджа Буша младшего, Пригожин выполнял ту же функцию и даже был задействован его двухпалубный теплоход-ресторан, на котором происходил обед глав государств.

В общем, Путин не просто близко общался с Пригожиным, поскольку кормил у него первых лиц ведущих стран мира, но и сам отметил свой день рождения в 2003 году. Так что задумчивый вид Путина, вспоминающего фамилию "Пригожин", это для любителей мыльных опер или сериалов имени зек-о-манды.

Однако Пригожин оказался в теме ЧВК не совсем по своей воле, и уж точно – не по своей инициативе. Он просто оказался в нужное время и в нужном месте. Заметим, он усиленно развивал свой ресторанный бизнес, и в принципе, двигался в этом направлении, плотно занимая свою нишу.

"ЧВК" Вагнер

Постепенно он подобрался к бюджетным средствам, подмяв под свои структуры обеспечение питанием школ и больниц Москвы и постепенно подкрался к обеспечению питание силовых структур – министерства внутренних дел и министерства обороны. Удачнее всего получился вход именно в МО, поскольку там еще существовала структура совковых времен "Военторг", вот его-то Пригожин и подмял под себя, раскинув щупальца своего бизнеса до каждой воинской части.

Именно так он попал в поле зрения военных и поскольку его силами решались многие бытовые вопросы руководства МО, стал что называется "вхожим" во многие кабинеты и получил определение "свой человек". Это еще не значило, что у него сорвало резьбу и он, насмотревшись на всякое военное железо, решил заделаться тайным Наполеоном, просто его имя стало известным в военных кругах и не более того.

История ЧВК российского розлива началась в стороне от известного ресторатора, в уже далеком 2010 году. В июне того года Петербург принимал международный форум, участие в котором принял основатель ЧВК как отдельной сущности, Эбен Барлоу – гражданин ЮАР. В свое время, после прихода ко власти Нельсона Манделы и падения режима апартеида, в ЮАР оказался избыток профессиональных военных и спецслужбистов, уволенных по причинам, которые можно было бы назвать "люстрацией".

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Барлоу дал им возможность зарабатывать на жизнь в составе наемной армии, которая выполняла различные заказы, требующие навыков и знаний очень специфического характера. Спрос на эти услуги превышал предложение, и в конце концов, бизнес пошел в гору.

В Питере Барлоу просто отирался среди гостей мероприятия и ждал основного действа, именно по его профилю. В укромном месте он прочитал лекцию для высшего руководства российского Генштаба о характере деятельности ЧВК, спектре их профильных задач и принципах функционирования. Делегацию возглавлял начальник генштаба Макаров и начальники управлений и служб, заинтересованных в данной информации. В частности, присутствовал начальник первого главного управления генштаба, которое отвечает за боевое планирование.

Интерес оказался обоюдным, поскольку россияне никак не могли оправиться от провала своей операции в Катаре по убийству Зелимхана Яндарбиева, где были задержаны трое сотрудников ГРУ. Тогда пришлось принять условия Катара для того, чтобы замять скандал и вытащить оттуда свою ударную группу. С тех пор вынашивались планы о том, чтобы переложить "грязную работу" на структуры, которые прямо не будут связаны с официальными структурами РФ, но именно создание новой структуры, которая бы не бросала тень на руководство РФ и в то же время, имела бы высокую эффективность – буксовало. В свою очередь, Барлоу предложил помощь в создании такой структуры и даже взялся адаптировать ее под исходные данные РФ.

Россия

В общем, процесс пошел, но в практическую плоскость дело перешло чуть позже, в 2012 году. Тогда пост начальника Генштаба занял Герасимов, а Путин снова уселся в президентское кресло. С этого момента началось создание этой новой, для РФ, структуры. Заметим, инициатором процесса был Генштаб, а точнее – его разведывательное управление, или то, что мы сейчас называем ГРУ. Именно в его интересах и стала выстраиваться структура ЧВК.

По идее, она должна бы стать частной, и под крышей очень доверенного лица. Вот тогда и всплыла фамилия Пригожина. Благодаря правильным откатам, его уже хорошо знало высшее военное руководство, а кроме того, он был лично знаком с Путиным. В общем, лучшей кандидатуры тогда не нашлось и ЧВК решили создать под крышей Пригожина, хотя изначально он не был рад этой идее.

Но постепенно дело стало налаживаться и "Вагнер" стал основной ударной силой при захвате Крыма, а потом и при вторжении на Донбасс, а постепенно, "Вагнер" вырос в огромного монстра, который совмещает коммерческую деятельность и военные действия. Судя по всему, экспансия в Африку говорит о том, что Вагнер перешел на самоокупаемость и уже не требует вливания бюджетных денег. Дальше – все примерно знают, что эта команда натворила и представляют, сколько "подвигов" она еще натворит.

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А в завершении, мы хотим напомнить одну небольшую, но показательную аналогию. 50 лет назад совок тоже имел опыт создания небольшой армии в глубоком тылу противника. Поскольку это место находилось на другом континенте и снабжение боевиков было затруднительно, было решено сделать акцент на самоокупаемости. В то время и в том месте таковое можно было обеспечить только жестким осуществлением контроля над основным экспортным товаром – кокаином, и это "повстанцам" удалось.

Они перешли на самоокупаемость, но очень скоро увидели, что революционные идеи – чушь, по сравнению с тем, сколько они зарабатывали денег. Постепенно, марксистские идеи развеялись и они превратились из революционеров в наркобаронов. Речь идет о Колумбии, но сейчас в РФ делают ровно то же самое, что уже однажды привело к созданию наркокартелей. Частная армия плюнула на все и стала работать на себя. Как там будет с пригожинской ЧВК – увидим, но пока все идет по колумбийскому сценарию.

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