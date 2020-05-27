В собственном доме в Москве найден мертвым топ-менеджер "Лукойла"

В среду, 26 мая, в Москве умер топ-менеджер "Лукойла" Сергей Малюков.

Как сообщает Telegram-канал Mash, тело Малюкова нашли в его собственном доме. По их информации, в последнее время он серьезно болел, а недавно у него диагностировали пневмонию.

В "Лукойле" Сергей Малюков был советником президента компании, а некогда занимал должность вице-президента и имел место в правлении. Однако в 2016 году он оттуда ушел в кресло главы службы внутреннего аудита, которая предполагает прямую подотчетность совету директоров компании.

В собственном доме в Москве найдет мертвым топ-менеджер "Лукойла"

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