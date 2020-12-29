В Сибири запустили "дубак челлендж" из-за рекордных -49 градусов. Видео

В Сибири (Россия) зафиксировали рекордные за последние сто лет морозы -42...-49 градусов. Местные жители отреагировали на аномально низкую температуру, запустив "дубак челлендж" в социальных сетях.

Так, пользователи публикуют видео с поведением кипятка на морозе и пробежкой на улице, сообщает "Подъем" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Отсутствие мозгов – тема! Минус 42 на улице", – говорит один из местных жителей на видео.

Отмечается, что в некоторых регионах детям разрешили не ходить в школу, а полицейские и врачи выставляют пункты помощи и обогрева для водителей поломавшихся машин на трассах . В Новосибирской и Томской областях отменили более ста автобусных рейсов. Кроме того, уже десятки людей обратились в медицинские учреждения с обморожением.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американец очистил дом от снега с помощью огнемета всего за несколько минут. Видео необычной борьбы с осадками опубликовал сосед мужчины.