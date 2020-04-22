Бились головами о камни и кусали друг друга: в сети разворошили тайну еще одного "перевала Дятлова"

В 1993 году группа молодых туристов отправилась на хребет Хамар-Дабан в горах Восточные Саяны на Байкале (Россия, Бурятия) и погибла при загадочных обстоятельствах.

Как пишет Vox Populi, все произошло внезапно. На пятый день после ночевки участники похода будто обезумели, начали биться головами о камни, изо рта у них шла пена и все один за другим скончались. Выжила только Валентина Уточенко, которой на то время было 17 лет.

voxpopuli.kz

В составе группы также были 23-летний Александр Крысин, 19-летний Денису Швачкин, 24-летняя Татьяна Филипенко, 16-летняя Виктория Залесова, 15-летний Тимур Бапанов. Возглавляла группу мастер спорта по туризму Людмила Коровина.

voxpopuli.kz

Туристы направились из поселка Мурино на южном берегу Байкала, в предгорьях Хамар-Дабана, завершился поход на пике горы Тритранс, где и произошла трагедия.

Как погибли участники группы

По словам Уточенко, когда они остановились на ночевку, была нормальная погода, а затем резко изменилась: начал дуть шквалистый ветер, пошел ливневый дождь, палатки уносило. Группа начала готовиться к спуску, но людей охватила паника и они стали вести себя неадекватно.

"5 августа, 10 часов утра. Пришел Саша Крысин, сказал, что они намокли и замерзают. Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз. Прошли метров 10, стал падать Крысин. Стали его поднимать. Он падал снова. Возле него осталась Коровина. Остальным дала команду спускаться вниз. Но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Таня Филипенко достала тент, и остальные укрылись им. Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши Крысина были огромные. Безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику Залесову вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных. Татьяна стала биться головой о камни. Денис Швачкин спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Пыталась поднять Тимура Бапанова. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник, укрылась тентом. Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику. Выше — Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес", – писала Уточенко в объяснительной записке после своего спасения.

Позднее она рассказала: "Все боролись за свою жизнь, но не хватило сил. Началась паника... Ребята действительно стали вести себя неадекватно, биться головой о камни, раздеваться. Мы с Денисом оставались последними, мы пытались их спустить, но они убегали, вырывались… Потом упал Денис, он меня толкал, чтобы я сползала вниз. Он мой спаситель. У нас просто не хватило сил. Всех сдувало… Все погибли очень быстро. Это было как страшный фильм ужасов – все, что творилось на этом спуске".

voxpopuli.kz

Руководитель поискового отряда "Поиск", юрист Николай Федоров, который в то время был в группе спасательной экспедиции, вспоминает, что, когда в Петропавловск пришла информация о трагедии, он с коллегами полетел самолетом на место происшествия.

"Нас всех собрали и в команде из шести человек отправили на место трагедии. Была задача: найти тела погибших. Когда мы прилетели, тела уже были найдены и подготовлены. Нам спасатели рассказали, что, когда ребят нашли, картина была жуткая... Почти все погибшие были одеты в тонкие трико, при этом трое — босиком. Прошло уже двадцать дней, тела были полуразложившиеся… В Улан-Удэ было произведено вскрытие. Согласно заключению экспертов, все погибли от переохлаждения. Почему, замерзая, участники похода сняли с себя обувь и скидывали одежду, вместо того, чтобы одеться теплее? Эти вопросы остались без ответов", – вспоминал он.

voxpopuli.kz

Версии гибели

Житель Петропавловска, воспитанник Людмилы Коровиной и исследователь тех событий Евгений Ольховский, который тоже должен был идти на Хамар-Дабан, но вынужден был изменить планы, не верит в версию переохлаждения. По его словам, Людмила Ивановна как профессионал строго следила за тем, чтобы ребята были обеспечены питанием и не замерзали.

"У Коровиной люди в минус 50 не замерзали, а тут на тебе... Я в инопланетян скорее могу поверить, но чтоб у Коровиной люди замерзли. Я с ней с десяток походов прошел и знаю, о чем говорю! Возможно, произошло отравление озоном. Был сильный грозовой фронт, может быть, ребята попали в высокую концентрацию озона, вот организм и не выдержал", – предполагает он.

voxpopuli.kz

При отравлении озоном происходит массовый отек легких и разрыв сосудов. Как в таких условиях повезло остаться в живых Уточенко? Ольховский считает, что причина в особенности организма и натренированности.

Заслуженный спасатель России Юрий Голиус, руководивший операцией по спасению, считает, что смерть туристы умерли от истощения.

Он утверждал, что во время поисковых работ спасатели нашли стоянку группы и всего одну пустую банку из-под тушенки, которую делили на семерых и ели по чуть-чуть. Голиус настаивал, что знал Коровину и раньше, и она якобы практиковала школу выживания.

Эту версию опровергали дочь Коровиной Наталья и Валентина Уточенко, которая отмечала, что питались они сбалансировано.

"Мне говорили, это твоя мать виновата в гибели, они замерзли, недоедали… Это просто бред! Мама – человек, который столько внимания уделял безопасности, начиная с того, что у тебя в рюкзаке и во что ты одет… Я не видела никаких заключений, я не видела тело. Вызвали меня всего один раз, и это был не следственный отдел. Мне передали деньги и жестко сказали, чтобы никаких вопросов я не задавала", – вспоминает Наталья.

Родственники Александра Крысина уверены, что он не мог замерзнуть, потому что был опытным туристом и моржевал. Они полагают, что группа погибла из-за испытаний химического оружия.

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По словам сестры Александра Ирины Молчановой, им не разрешали открывать и проверять гробы. Ребят хоронили спустя месяц после гибели, и смотреть уже было не на что.

"Похороны взял на себя город, в педучилище стояли шесть гробов. Чтобы похоронить, перекрывали улицы, так много народа было… А потом закопали – и все, тишина. Никто ничего нам не объяснил… Он (Александр) был самый крепкий из них, почему он погиб первый? Мы уверены, что это химия, отравление. Но как было все загадкой, так и осталось", – отметили родные.

Как сообщал OBOZREVATEL, тайна гибели на перевале Дятлова вошла в топ-5 самых нераскрытых тайн человечества. История этой группы очень схожа с тем, что произошло с петропавловскими туристами.

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