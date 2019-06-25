В РПЦ назвали погибших красноармейцев безбожниками: разгорелся скандал

В РПЦ разгорелся скандал из-за митрополита Белгородского Ионанна, который заявил, что миллионы солдат погибли в начале Второй мировой войны, поскольку были безбожниками.

Скандальным заявлением разразился он на вечере памяти годовщины начала войны. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Белгород №1". (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие", – высказался митрополит.

Митрополит Иоанн Коммерсант

"И войну выиграли крещёные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной", – подытожил Иоанн.

В пресс-службе епархии тут же поспешили заверить, что высказывание было вырвано из контекста и неправильно интерпретировано.

"Митрополит сказал, что это жертва, принесённая за безбожие государства. Но он нигде не говорил, что это были безбожники. Что погибли безбожники, а крещённые выиграли - там не было слово безбожники, это абсолютно неправильная интерпретация. Просто изначально вырвали из контекста. Есть такое понятие как хайп, может, было желание у них немножко засветиться", – цитирует "Говорит Москва".

Митрополит Иоанн Скриншот из видео

Отреагировал на скандал и председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).

"Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорит. Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной", – заявил он.

Епископ призвал "спокойнее относиться" к высказываниям главы Белгородской епархии и не рассматривать их "в контексте того, что владыка Иоанн кого-то там осуждает или привносит что-то такое в религиозное осмысление событий, что является каким-то новшеством".

А давно у нас РПЦ слышно не было.

Соскучились?

Встречайте митрополита Белгородского Иоанна.

Он говорит, миллионы солдат в начале войны погибли, потому что были безбожниками.

А выиграли войну, наоборот, крещёные.

Странно, что не сказал, что их в бой вёл непосредственно Гундяев. pic.twitter.com/hoz4R4AsRq — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 25 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети подняли на смех патриарха Кирилла, который заверил, что Русская православная церковь строит по три храма в сутки.

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