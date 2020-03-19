В России заявили о первой смерти от коронавируса

В одной из больниц Москвы от коронавируса COVID-19 скончалась 79-летняя женщина.

Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Москвы, пациентку госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу.

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"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию", – сообщила главврач больницы.

Весь круг близких пациентки установлен, они находятся под наблюдением медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 19 марта превысило 219 тысяч человек. На планете уже около 170 стран и территорий, где выявили заболевание.

Российский политолог Валерий Соловей заявил, что неофициальное количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек.

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