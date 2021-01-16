В России зарезали главреда издания: ее муж сдался полиции

В России зарезали главного редактора издания "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову, подозреваемый в преступлении муж журналистки Алексей сам сдался полиции.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, женщина погибла в собственной квартире от десяти ножевых ранений. Известно, что они с супругом находились в состоянии развода (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, мужчина приехал к Шепляковой, чтобы забрать двоих сыновей, однако та отказалась отдавать детей. Во время ссоры подозреваемый схватился за нож и нанес женщине смертельные ранения.

По информации журналистов, накануне трагедии главред жаловалась брату и подруге на поведение супруга из-за сложного развода и просила у них помощи.

После убийства подозреваемый отвез детей к своим родственникам в Тверь и сдался полиции.

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На его теле обнаружили признаки насильственной смерти. В последние месяцы ученый работал над вакциной от коронавируса.