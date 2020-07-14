В России захотели наказывать украинцев за призыв вернуть украденный Крым

Депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части российской территории.

Об этом сообщила пресс-служба Госдумы РФ. Глава законодательного органа Вячеслав Володин отметил, что законопроект направлен на реализацию новых норм Конституции.

"После принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе, отчуждению части ее территории. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться", – заявил Володин.

Он также пригрозил ответственностью украинским политикам за призывы вернуть аннексированный Россией Крым.

"Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены. Поэтому многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается", – заявил глава Госдумы.

Володин пообещал, что закон примут до конца весенней сессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин выступил с предложением внести в конституцию страны-агрессора поправку о запрете отчуждения территорий и о преемственности РФ в отношении СССР.