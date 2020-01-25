В России "взломали" секретный бункер правительства: что унесли

В России в Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza. Отмечается, что на объекте было установлено оборудование Федеральной службы охраны.

"Само собой, такой объект охранялся настолько плохо, что в него сумели забраться обычные воры. Они действовали очень быстро и слаженно", – пишут журналисты.

В России обокрали секретный бункер правительства

Среди прочего, там хранились старые АТС "Ростелекома", в которых есть микросхемы из золота, платины и палладия. Их как раз и унесли воры.

Известно, что в Подмосковье расположено всего 12 подобных бункеров связи, их местонахождение засекречено.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные раскопали тайный бункер террористов "ДНР" на Светлодарской дуге. Нашли его случайно, укрепляя свои фортификационные сооружения.

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