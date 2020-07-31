В России взлетела на воздух заправка: момент мощного взрыва попал на видео (18+)
На АЗС в России прогремел мощный взрыв.
На автозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края России прогремел мощный взрыв.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ, пострадали три человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Отмечается, что в 19:09 поступило сообщение о сильном запахе газа на АЗС на 26-м км трассы Краснодон-Кропоткин.
В 19:15 на место прибыли пожарные, которые обнаружили, что горит заправка и два автомобиля на общей площади около 300 кв.м.
В 20:02 пожар удалось локализовать. По предварительным данным пострадали три человека, их госпитализировали.
(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Приморском крае России произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.