В России взлетела на воздух заправка: момент мощного взрыва попал на видео (18+)

На АЗС в России прогремел мощный взрыв.

На автозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края России прогремел мощный взрыв.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ, пострадали три человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что в 19:09 поступило сообщение о сильном запахе газа на АЗС на 26-м км трассы Краснодон-Кропоткин.

В 19:15 на место прибыли пожарные, которые обнаружили, что горит заправка и два автомобиля на общей площади около 300 кв.м.

В 20:02 пожар удалось локализовать. По предварительным данным пострадали три человека, их госпитализировали.

(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Приморском крае России произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.