В России в отеле люди заживо сварились в кипятке

В городе Пермь в России произошло жуткое ЧП – ночью в отеле прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края агентству "Интерфакс-Поволжье". Среди погибших один ребенок. Инцидент случился в отеле по улице Советской Армии, д. 21.

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"В жилом доме произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Кипяток хлынул в цокольный этаж, где располагался мини-отель на 9 номеров", – рассказал источник.

Также известно, что трое человек были госпитализированы с жуткими ожогами. Еще трое госпитализированы с ожогами.

"Состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшие доставлены по наряду в интенсивную терапию ожогового отделения", – уточнил источник.

Как стало известно, прорыв воды оказался не первым. В сентябре 2019 года труба уже лопалась, в том же самом номере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Антоновича, 174, прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza. Люди получили ожоги.

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