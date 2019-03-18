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В России умер 7-летний мальчик-маугли, который никогда не выходил из квартиры

1.8тЧитать материал на украинском

В Москве скончался 7-летний Женя, который страдал аутизмом и почти никогда не выходил из захламленной квартиры.

Как стало известно, после развода родителей Женя остался жить с мамой Анной и бабушкой Лидией Пушкиными. По словам соседей, мама дома почти не появлялась. Бабушка каждый день приносила в дом по мешку мусора с улицы, поскольку страдала синдромом собирательства, сообщает канал Mash в Telegram.

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На условия содержания мальчика жаловался его отец, а также соседи. Однако органы опеки на жалобы не отреагировали. Сердце ребенка остановилось 12 марта. Мать услышала хрип в соседней комнате, попыталась разбудить ребенка, но не смогла.

В России умер мальчик-маугли

В России умер мальчик-маугли

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве в одной из квартир спасатели обнаружили 5-летнюю девочку-маугли. Она была в запущенном состоянии, а в шею ребенка врос провод.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
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