В России столкнулись два пассажирских самолета: фото ЧП

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на взлетной полосе столкнулись два самолета.

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", не разъехались лайнеры авиакомпаний “Уральские авиалинии” и S7 – один зацепил крылом другого (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В результате у одного из бортов снесло хвостовой стабилизатор.

Оба самолета в этот момент собирались взлетать: один должен был отправиться в Иркутск, другой – в Калининград.

"Утечки топлива нет (хотя емкости находятся как раз в крыльях), пассажиров эвакуируют", – говорится в сообщении.

Никто не пострадал, аэропорт работает в штатном режиме.

Telegram\Mash на Мойке

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Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Лаосе пассажирский самолет авиакомпании Thai Airways случайно столкнулся с бизнес-джетом и снес ему хвост.

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