В России сорвался с обрыва пассажирский автобус: много жертв и пострадавших

В Новороссийске (Россия) в среду, 7 августа, пассажирский автобус слетел с обрыва.
В результате ЧП минимум один человек погиб, еще 40 пострадали, передает "Интерфакс". В то же время по данным ТАСС, три человека, в том числе двое детей, погибли.
"В автобусе было 42 человека, была авария с джипом. Трое погибли – два ребенка и один взрослый", – сказал собеседник агентства.
Предварительно, в аварию попал автобус Hyundai, в салоне которого находились 42 человека. Он столкнулся с легковым Volkswagen Touareg. Авария произошла на трассе А-146.
Указывается, что эвакуация пострадавших из разбитого автобуса затруднена, они оказались заблокированы в искореженной машине.
На место происшествия были направлены 20 бригад "скорой помощи".
Иллюстрация
ysia.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России автобус с туристами попал в жуткое ДТП. Появилось видео с места аварии.
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