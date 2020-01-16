В России самолет экстренно сел на недостроенную полосу: детали ЧП

В России в четверг, 16 января, самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро" совершил экстренную посадку на недостроенную взлётную полосу рядом с московским аэропортом "Домодедово".

Никто из пассажиров не пострадал. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Самолет прилетел из города Сабетта (Ямал). Причина аварийной посадки пока неизвестна. В аэропорту подтвердили ЧП, заверив, что самолет не был поврежден.

В России самолет сел на недостроенную полосу aex.ru

"Посадка суперджета в "Домодедово" прошла успешно, потому что полоса была готова, просто ещё не введена в эксплуатацию", – рассказали в аэропорту.

В России самолет экстренно сел в Домодедово

В России самолет экстренно сел в Домодедово Комсомольская правда

В России самолет экстренно сел в Домодедово Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Новый Уренгой. Причиной стал сильный ветер.

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