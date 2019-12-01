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1 декабря • обновлено в 13:25
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В России с моста на лед рухнул автобус с туристами: 19 жертв. Фото и видео

28.1т
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В Забайкальском крае (Россия) автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Предварительно, погибло 19 человек, двое из них – дети.

Что сейчас известно

  • Возможной причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста.

  • Шофер Сергей Кубасов погиб на месте. Друзья говорят, что его стаж за рулем достигал 20 лет.

  • Список пострадавших уже опубликовали российские СМИ. Имена жертв пока неизвестны.

  • СК РФ возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как написали на странице "Силовики" в Telegram, скорее всего, у автобуса лопнуло колесо, водитель не справился с управлением и пробил ограждение моста (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На странице Readovka уточнили, что погибло 18 людей, однако позже поступила информация о большем количестве жертв. По данным спасателей, раны различной степени тяжести получил 21 пассажир.

В России с моста на лед рухнул автобус с людьми

В России с моста на лед рухнул автобус с людьми

Силовики

Список пострадавших:

  1. Чернявский Александр 1983 г.р.

  2. Вдовина Прасковья 1989 г.р.

  3. Доставалов Антон 1991 г.р

  4. Евсеева Екатерина 2001 г.р.

  5. Турков Александр

  6. Баранова Светлана

  7. Панов Максим1993 г.р.

  8. Григорьев Евгений

  9. Подкопалова Наталья 1977 г.р.

  10. Баранова Ирина 1981 г.р.

  11. Кристина Б. 2002 г.р.

На странице "112" добавили, что на место улетел борт МИ-8 центра медицины катастроф. Автобус "Сретенск-Чита" – частный, он принадлежит ИП "Пнев С.В.".

Также на канале Baza написали, что по состоянию на 10:30 в салоне транспортного средства оставались живые люди.

"Их не получалось достать, так как машина частично проломила лед и в любой момент могла уйти под воду. В общей сложности, в автобусе оставались больше 20 человек", – говорится в посте.

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Позже транспортное средство очень осторожно начали поднимать автокраном, ведь внутри еще были пассажиры. Из-под обломков достали тела 12 погибших.

На странице Mash написали, что количество жертв возросло до 19, двое из них – дети. Экстренные службы перевернули автобус, они готовились срезать крышу.

За рулем туристического автобуса был 47-летний Сергей Кубасов. Водитель имел более 20 лет стажа, за рулем – с 18 лет. Он погиб в аварии. Также СК РФ возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как написали на странице "RT на русском", по состоянию на 12:30 спасательные работы закончились.

В сети показали видео с изуродованным в аварии транспортным средством.

В России с моста на лед рухнул автобус с людьми

В России с моста на лед рухнул автобус с людьми

Силовики

В России с моста на лед рухнул автобус с людьми

В России с моста на лед рухнул автобус с людьми

Силовики

Водитель автобуса, который упал с моста в России

Водитель автобуса, который упал с моста в России

Hue

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ростове-на-Дону (Россия), из-за плохого самочувствия второго пилота в воздухе, экстренную посадку совершил пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва – Анапа. Мужчину не удалось спасти, и он умер.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Место
Россия
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Смерть Козломордым
Смерть Козломордым
Главное, что люди не пострадали.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Нарот лугандона надо в Читу на перековку.
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Петров Игорь
Петров Игорь
злорадствовать не хочется...но и соболезнований моих унитазники не дождутся...они, как чувства, утрачены мной еще в 14 году.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Петров Игорь, ну так вы скоро всей своей навозной страной сдохните, и вас тоже как-то не жаль. И тебя тварь особенно.
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